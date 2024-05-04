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拜登新政策 10萬夢想生明年可望加入歐記健保

記者胡玉立／綜合報導
拜登政府擬擴大歐記健保給10萬夢想生適用。（路透）
拜登政府擬擴大歐記健保給10萬夢想生適用。（路透）

拜登政府3日發布新指令，預計明年將有約10萬名在兒童時期被非法帶入美國、俗稱「夢想生」的移民，會加入俗稱「歐記健保」的「平價醫療法」（Affordable Care Act）醫療保險。

讓依據「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫留在美國的「夢想生」享有醫療保險，一直是民主黨的努力目標。3日的宣布比預期晚，也與拜登總統最初允諾讓「夢想生」納入聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的構想有段距離，白卡為美國窮人提供幾乎免費的健保。

但新指令宣布後，約10萬名「夢想生」可以在今年11月1日「歐記健保」市場開放註冊後，購買醫保並獲得抵稅優惠。

拜登搶攻拉丁裔選票

拜登政府擬擴大歐記健保給10萬夢想生。(美聯社)
拜登政府擬擴大歐記健保給10萬夢想生。(美聯社)

拜登3日聲明表示：「我為『夢想生』對我們國家的貢獻感到自豪，並致力為『夢想生』提供成功所需的支持。」許多「夢想生」是拉丁裔；拜登此舉可能有助在關鍵時刻提高他的拉丁裔選民人氣。

「夢想生」一度多達80萬人，現在約58萬人。拜登政府預計只會有10萬人註冊「歐記健保」，因為有些人可透過雇主或其他方式取得醫保；但可能還是有些人無力負擔任何開放市場保險。

衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）2日表示，許多移民因為沒有健保而延誤就醫。政府的新指令，讓「夢想生」可以合法在開放市場購買醫保。

川營批讓非法移民得利

拜登政府此舉，已引發保守派對總統邊境和移民政策的批評。前總統川普競選團隊發言人李維特(Karoline Leavitt) 指出，川普若勝選上任後，將會「封鎖邊境、阻止入侵，為美國公民擴大經濟機會，而不是讓非法外國人得利」。

DACA計畫在歐巴馬總統任內推出，旨在保護兒童時期被父母非法帶到美國的移民，免遭驅逐，並允許他們在美國合法工作。過去他們因為不符合在美國「合法居留」的定義，一直沒有資格享受政府補貼的健保計畫。

允許「夢想生」加入「歐記健保」的提案，去年4月即曾首次提出，但一直到現在才最後確定並宣布。其他類別的移民，包括尋求庇護者和具有臨時保護身分的人，均有資格透過「歐記健保」市場購買保險。

歐記健保 夢想生 拜登

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