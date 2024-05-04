美情報首長示警：中俄首見針對台海聯合軍演

國家情報總監海恩斯（右）與國防情報局長克魯塞（左）2日到國會作證，對於中國與俄國愈來愈多的合作提出警告。（美聯社）

彭博資訊及香港南華早報報導，兩位美國情報首長2日在聯邦參院 軍事委員會聽證會指稱，美方首度見到中俄就包括侵台在內的台灣議題舉行聯合演習。情報官員稱，中俄軍事合作擴大到台灣議題，這一動向迫使美國政府各部門必須制定新的計畫，以因應中俄潛在聯合作戰的局面。

中俄軍事合作擴至台灣議題

出席該聽證會的美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）聲稱，美方認定，台灣肯定是中國想與俄羅斯聯手之處，「我們看不出他們不會（合作）的理由」。

同時出席作證的國防情報局長克魯塞（Jeffrey Kruse）則提到，五角大廈 已更加擔憂在「俄中必將聯手」的想定下，我們也有必要將之納入部隊結構的考量，無論俄中兩軍是否具備協同作戰能力。

圖為中俄海軍軍艦前年12月在東海舉行代號「海上聯合2022」的聯合海軍演習。（新華社）

美國防部 預備雙線作戰計畫

克魯塞說，美國國防部會定期評估各種威脅下可能需要的行動，還有遂行這些計畫所需的各種軍力，被迫各部門調整相關計畫，以因應在兩個戰線同時作戰。

針對中俄可能聯手，與會的共和黨籍聯邦參議員朗茲（Mike Rounds）說，基本上美方的底線是，要是與其中一方爆發衝突，那「我們就可能會有第二條戰線」。

海恩斯答覆，當然不排除這個可能性，問題在於其發生機率。現有情報評估顯示，在俄中「上不封頂」夥伴關係，雙方合作正愈來愈多，而且真的是在兩國每個部門，包括政、經、軍、科技等，美國軍方和情報界勢必對此更加關切。

海恩斯宣稱，野心勃勃的中國將持續以其軍力威脅鄰國，並依其本國優先事項形塑對區域內的行動。由於中國正推動統一，最顯著的就是在台灣問題。美方預料共軍將部署新科技，以強化聯合作戰能力，並尋求加強核武及網路能力，試圖分化美國及歐洲與印太盟友。

美國之音(VOA)報導，美國情報圈研判，中俄關係目前仍有限制，兩軍如何在戰場合作，可能取決屆時具體戰況。據美國今年「年度威脅評估」報告，中俄合作程度雖有所成長，但並非宣稱的「上不封頂」。中俄十多年前開始聯合軍演，前年在東海的兩國海軍聯訓，則是至今距台海最近的一次。

俄國總統普亭2022年2月發動對烏克蘭大規模侵略戰爭前夕，曾前往北京與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會，雙方簽署了一系列所謂「上不封頂」的合作協議。