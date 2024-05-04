美國研發「颱風」陸基飛彈發射器 可成台灣抗中利器

美國研發中程陸基導彈「颱風計畫」，被視為可協助台灣抵抗中國入侵。(取自US ARMY網站)

紐約時報報導，陸軍在上個月與菲律賓共同展開的聯合軍習當中，部署了可以巧妙隱藏而不被發現的新款秘密武器系統「颱風」(Typhon)。

報導指出，這套系統包含經過改良的40呎船運貨櫃，內部可藏著最多4枚飛彈，往上輪轉即可發射。可以搭載的武器包括了海陸目標射程超過1150哩的「戰斧」(Tomahawk)巡弋飛彈。

紐約時報分析，僅僅五年前，這套武器系統與其他小型移動式發射器，如果根據1987「中程核飛彈條約」(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)架構並不合法。條約內容禁止美國與俄羅斯 軍隊使用射程300哩及3400哩之間的陸地發射巡弋飛彈或彈道飛彈。

前總統川普 2019年退出條約，理由是美國認為俄羅斯先前幾年曾經違反規定。不過，美國官員同時指出，川普政府決定退出條約的另一個因素是中國正在研發長程飛彈武器。

報導指出，退出條約的決定，讓五角大廈 獲得自由，能夠打造足以協助台灣抵抗中國侵犯的武器系統。川普政府退出條約的同時，海軍陸戰隊(U.S. Marine Corps)高層也在重新思考現代戰爭作戰方式，建議特定笨重且體積龐大的武器除役，例如155毫米榴彈砲與坦克車，因為在太平洋面對中國軍隊時，這些武器幾乎毫無用武之地。取而代之的應該是輕型、較有靈活彈性的車載反艦飛彈(truck-mounted anti-ship missiles)。

當時五角大廈並沒有陸基發射的反艦武器，但烏克蘭軍隊2022年4月使用了從卡車發射的「海王星」(Neptune)反艦飛彈擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科」號(Moskva)。不過，擊沉「莫斯科」號的好消息傳出之後，某些海軍陸戰隊退休將軍公開批評揚棄傳統武器的作戰計畫，直指只將目標放在中國將忽略其他的潛在威脅，放棄坦克車與重型武器機讓海軍陸戰隊沒有辦法因應世界其他地點的重大衝擊。

報導指出，五角大廈官員認為，遏阻中國並不需要最新款的「戰斧」飛彈，也不需要像烏克蘭使用的「海王星」，部署更小型的飛彈就足以重挫中國巡防艦、驅逐艦以及兩棲船艦，美國海軍的「標準六型」(Standard Missile 6，SM-6)飛彈似乎能夠勝任。