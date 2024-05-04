我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

美菲「肩並肩」軍演後 中國用AI水砲驅離菲船

編譯周辰陽、記者黃國樑／綜合報導
中國未理會美菲聯合軍演，上月30日在南海黃岩島海域對菲律賓噴射水砲。（美聯社）
中國未理會美菲聯合軍演，上月30日在南海黃岩島海域對菲律賓噴射水砲。（美聯社）

為期三周、代號「肩並肩」的美菲大型聯合軍演4月27日首次在南海爭議島礁費信島進行。三天後中國海警船又在南海向菲律賓海防隊及其漁業局公務船射強力水柱。

始於4月22日的「肩並肩」今年規模空前，共動員1.68萬名美菲和澳洲軍人，法國海軍還派其巡防艦參與。美軍動用「海馬士」及刺針防空飛彈，旨在確保若美菲都必須參戰，兩軍能順利遂行作戰任務。

該聯演執行官洛希科1日在臉書寫道，菲律賓空軍輕型運輸機NC212i近日以降落傘空投物資到費信島。這是該聯演首度在南海的「自由群島」(KIG)舉行。KIG為菲律賓在南沙群島主權爭議島礁所設的行政區。費信島於1970年被菲方實效控制，但海峽兩岸和越南均聲索其主權。

菲律賓武裝部隊對此聲明，前述運輸機向部署在偏遠島嶼的菲軍運送食、藥物等必需品。此次空投演習凸顯菲軍致力確保部署在西菲律賓海的人員，能持續獲支援並維持其戰備狀態。西菲律賓海是馬尼拉主張在南海擁有主權的區域，約為菲律賓200浬專屬經濟區範圍。

就在4月30日，菲律賓公務船在接近中國控制的黃岩島時被其海警船發射強力水砲驅離，菲律賓外交部聲明稱，中國海警以危險動作攔截和騷擾執行例行人道主義任務的菲公務船，美國國防部長奧斯丁2日在共同記者會說，這是不負責任的行為、藐視國際法。

中國駐菲律賓大使館發言人回稱，黃岩島是中國固有領土，菲方海警船和公務船未經中方同意侵闖黃岩島海域，嚴重侵害中方主權。中國海警被迫依法採取必要措施，驅離菲方船隻，現場操作專業規範、正當合法。

中國使館發言人表示，2016年，菲方小型漁船可在黃岩島特定海域捕魚，但不得進入潟湖，菲方軍警艦機和公務船機不得進入黃岩島12浬海空域。過去七年多，菲方遵守上述約定，菲漁民在黃岩島特定海域捕魚不存在任何問題。現菲政府單方面破壞了相關安排，多次派遣海警和公務船隻侵闖黃岩島12浬海域，中方不得不採取必要措施維護領土主權和海洋權益。

中方海警船發射的高壓水砲動輒打壞菲公務船，是因中國已研發出全球首見的人工智慧(AI)控制水砲，可使這種非致命武器提升至新境界。一門強力水砲能攻擊100多公尺(328呎)外的目標，產生逾1.2兆帕的壓力。若水砲朝成年男子迎面射來，可能承受近9噸的衝擊力，等於遭一頭非洲象踩踏。

據3月公開的中國一份同儕審查論文，比起傳統的自動水砲，中國這款水砲的精準度大幅提高33%至54%。有中國海警局研究人員認為，在南海用水砲的頻率和強度很可能增加，可能改變此一敏感地區的遊戲規則。

越南 澳洲 國防部

上一則

美國研發「颱風」陸基飛彈發射器 可成台灣抗中利器

下一則

川普媒體集團的會計公司 遭證管會指控大規模詐騙

延伸閱讀

本周第二次 中國海警又到金門海域執法巡查

本周第二次 中國海警又到金門海域執法巡查
中使館發言人：驅離侵黃岩島菲船 操作專業規範、正當合法

中使館發言人：驅離侵黃岩島菲船 操作專業規範、正當合法
菲律賓外交部召見中國外交官員 抗議對其船隻使用水砲

菲律賓外交部召見中國外交官員 抗議對其船隻使用水砲
菲美肩並肩軍演首度赴南海島礁 區域緊張升高

菲美肩並肩軍演首度赴南海島礁 區域緊張升高

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑