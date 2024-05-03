智庫學者：蕭美琴3月歐洲行 德國拒絕他過境

台灣的副總統當選人蕭美琴（左）今年3月低調出訪歐洲國家，曾獲歐洲議會第一副議長卡拉斯（右）公開接待。2日卻傳出德國當時拒絕蕭美琴的到訪。（台灣外交部提供）

據美國智庫「德國 馬歇爾基金會」(GMF)2日發表研究員巴爾金(Noah Barkin)撰寫《在歐洲看中國》(Watching China in Europe)文章透露，台灣的副總統當選人蕭美琴3月訪歐期間，曾被德國拒絕以個人公民身分過境德國南部；當時德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)正準備4月訪問中國。

蕭美琴3月曾低調訪問歐洲，包括捷克、波蘭、立陶宛和歐盟總部所在的比利時。蕭美琴是台灣的準副總統，預計5月20日與總統當選人賴清德一同就職。

台灣「風傳媒」報導，外交部指出，蕭美琴訪歐過程圓滿順利，往返均是經由德國法蘭克福(Frankfurt)轉機，相關行程安排和路線規畫以便捷、舒適及安全為最主要考量，感謝各國的協助。

中國國家主席習近平 5日將出訪歐洲三國，預計6、7日訪問法國；這也是2019年以來，習首次出訪歐洲。

巴爾金在專文中引述一名退休歐盟外交人員說法，指德國必須很小心，不要在對中國的行為上，被視為違反歐洲利益，「我們非常靠近那條線」。巴爾金還引述消息人士稱，習近平訪法期間，可能會施壓法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)撤銷對電動車調查的支持。

巴爾金也認為，德國與法國、歐盟之間存在危險鴻溝，且過了五年，德國已不在歐洲應對中國的「團結陣線」。另有官員透露，蕭茲拒絕馬克宏的邀請，一起在巴黎與來訪的習近平會談。

巴爾金指出，3位德國公民涉嫌把軍事科技資訊傳給中國而被逮，還有德國籍極右派歐洲議會議員的助理疑似當中國間諜，這些案件處理緩慢，就是為了不讓蕭茲在訪中時令中國難堪。蕭茲訪中期間還承諾，任何限制華為參與德國5G網路的措施會悄悄執行，政府不公開宣布。

蕭茲今年4月13日赴中訪問三天，16日曾與習近平會面。巴爾金在專文中表示，蕭茲在公開發言中沒提到台灣和人權，訪問期間也未提到「去風險」(de-risking)，而是一再重申「不脫鉤」。

雅虎新聞引用風傳媒報導指出，捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」(EVC)主任楊雅嚳(Jakub Janda)2日在社群平台X直批，在中歐國家歡迎蕭美琴到訪、更在政府機構舉行公開活動時，德國卻以不同意過境來羞辱她，「因為德國總理要飛去北京向中國獨裁者下跪」。

楊雅嚳說，台灣讓「台積電」到德國設廠，實質上挽救德國許多產業，並稱德國想要台積電在德勒斯登(Dresden)設廠時，「德國政府派出部長級官員到台北乞求。這是數十年來，首次有歐洲國家內閣部長到訪(台灣)」。

楊雅嚳所指的是2023年3月訪台的教育及研究部長史塔克－瓦特辛格(Bettina Stark-Watzinger)，且是1997年以來，首度有德國部長訪台。2023年8月，台積電宣布要在德勒斯登設廠。楊雅嚳稱：「當德國得手後，現在向台灣準副總統比中指，不讓她搭大眾運輸過境。」