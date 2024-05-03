我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

又失言？拜登批日本跟俄、中一樣「仇外」 限制經濟成長

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統稱日本與俄國和中國一樣「排外」，使得經濟停滯不前。圖為2日他在北卡州的演講。（美聯社）
拜登總統稱日本與俄國和中國一樣「排外」，使得經濟停滯不前。圖為2日他在北卡州的演講。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)2日報導，拜登總統1日在華府一場募集活動發表談話時，批評日本「仇外」(xenophobic)。拜登說，日本以及俄羅斯、中國等國，如果都能歡迎移民，經濟表現將更上一層樓。拜登伉儷今年4月10日剛在白宮設宴款待日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)。不過，白宮國家安全發言人柯比(John Kirby)2日對媒體表示，拜登談話是想強調美國的「移民DNA」，無意羞辱其他國家。

報導指出，拜登1日在亞太裔支持者的募款活動中說：「我們經濟得以成長的原因之一，就是因為你們以及許多其他人。為什麼呢？因為我們歡迎移民。」

拜登接著說：「原因就是，想想看，為什麼中國經濟變得如此緩慢？為什麼日本遇到問題？還有俄羅斯？」

他指出：「因為他們都仇外。他們不想要有移民。而移民則讓我們變得強大。」

今年3月，拜登接受一家西班牙語電台訪問時，也曾經把日本、俄羅斯、中國歸類為「仇外」。他說，日本、中國與俄羅斯都不喜歡外人，只要本國自己人。

拜登上個月在白宮款待岸田文雄時說，日本與美國有著「相同的價值觀」，同樣致力維護民主與自由。拜登也說：「毫無疑問的，今日我們的結盟變得比以往更加堅實。」

CNN報導指出，拜登因為移民政策而在美國國內面臨政治壓力，大量無證移民湧入使得資源變得捉襟見肘，共和黨則對拜登提出嚴厲批判。

拜登1日晚間在選舉活動發言中也說，日本、印度經濟表現不佳都是因為「仇外」。

拜登政府為了制衡中國，過去幾年積極拉攏日本及印度。紐約時報分析，「仇外」說詞可能造成外交尷尬。拜登上台後曾在白宮設宴款待五個盟邦，其中包括日本及印度。

柯比2日對媒體澄清，拜登談話是想強調「移民DNA」，絕無羞辱其他國家的意思。柯比說，印度、日本官員都能理解。

拜登 日本 移民

上一則

紐時：拜登叱吒參院30年 總統連任卻遇硬仗

下一則

智庫學者：蕭美琴3月歐洲行 德國拒絕他過境

延伸閱讀

FT：美經濟太強 鮑爾兩難

FT：美經濟太強 鮑爾兩難
川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果
紐時分析：拜登叱吒參院30年 總統連任卻遇硬仗

紐時分析：拜登叱吒參院30年 總統連任卻遇硬仗
大學校園挺巴抗議潮 拜登首度公開表態

大學校園挺巴抗議潮 拜登首度公開表態

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難