又失言？拜登批日本跟俄、中一樣「仇外」 限制經濟成長

拜登總統稱日本與俄國和中國一樣「排外」，使得經濟停滯不前。圖為2日他在北卡州的演講。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)2日報導，拜登 總統1日在華府一場募集活動發表談話時，批評日本 「仇外」(xenophobic)。拜登說，日本以及俄羅斯、中國等國，如果都能歡迎移民 ，經濟表現將更上一層樓。拜登伉儷今年4月10日剛在白宮設宴款待日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)。不過，白宮國家安全發言人柯比(John Kirby)2日對媒體表示，拜登談話是想強調美國的「移民DNA」，無意羞辱其他國家。

報導指出，拜登1日在亞太裔支持者的募款活動中說：「我們經濟得以成長的原因之一，就是因為你們以及許多其他人。為什麼呢？因為我們歡迎移民。」

拜登接著說：「原因就是，想想看，為什麼中國經濟變得如此緩慢？為什麼日本遇到問題？還有俄羅斯？」

他指出：「因為他們都仇外。他們不想要有移民。而移民則讓我們變得強大。」

今年3月，拜登接受一家西班牙語電台訪問時，也曾經把日本、俄羅斯、中國歸類為「仇外」。他說，日本、中國與俄羅斯都不喜歡外人，只要本國自己人。

拜登上個月在白宮款待岸田文雄時說，日本與美國有著「相同的價值觀」，同樣致力維護民主與自由。拜登也說：「毫無疑問的，今日我們的結盟變得比以往更加堅實。」

CNN報導指出，拜登因為移民政策而在美國國內面臨政治壓力，大量無證移民湧入使得資源變得捉襟見肘，共和黨則對拜登提出嚴厲批判。

拜登1日晚間在選舉活動發言中也說，日本、印度經濟表現不佳都是因為「仇外」。

拜登政府為了制衡中國，過去幾年積極拉攏日本及印度。紐約時報分析，「仇外」說詞可能造成外交尷尬。拜登上台後曾在白宮設宴款待五個盟邦，其中包括日本及印度。

柯比2日對媒體澄清，拜登談話是想強調「移民DNA」，絕無羞辱其他國家的意思。柯比說，印度、日本官員都能理解。