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涉助中國及毒販洗錢 司法部調查道明銀行

編譯廖振堯／綜合2日電
司法部調查加拿大道明銀行，指該行涉嫌協助中國洗錢。（美聯社）
司法部調查加拿大道明銀行，指該行涉嫌協助中國洗錢。（美聯社）

加拿大道明銀行(TD Bank)的反洗錢措施多年來一直備受審查，去年披露曾受美國司法部調查，但尚未公開與非法毒品相關的反洗錢調查。該行本周表示受到數起反洗錢調查，法庭文件和知情人士透露本次調查重點是中國犯罪集團和毒販如何在美國走私芬太尼(fentanyl)並利用道明銀行洗錢。

華爾街日報報導，探員們揭露在紐約和新州一項規模數億美元的毒品活動，涉嫌透過道明銀行和其他銀行洗錢，司法部等機構遂發起調查。該行30日表示除司法部調查，還受其他機構三項反洗錢調查；加拿大銀行監管機構2日因道明銀行未提交可疑活動報告、記錄恐怖活動相關洗錢風險而處670萬美元罰款。在該起案件以及至少另起案件中，檢方還指控嫌犯賄賂道明銀行員工。

道明銀行發言人2日聲明稱該行正與執法官員和監管機構合作，加強其反洗錢計畫，其銀行系統未能有效阻止這些活動；消息報導後，道明銀行股價2日收盤下跌1%。

知情人士透露司法部調查由新州聯邦檢察官辦公室主導。法庭文件顯示，調查部分源自於刑事案件，涉及至少6億5300萬元的非法鴉片類毒品洗錢收益；聯邦緝毒局(DEA)及國稅局(IRS)探員在皇后區跟蹤洗錢車手，觀察到他們將大袋現金帶入多家金融機構，通常使用當地小型企業名義開戶。隨著調查進展，檢方開始著重監視文件中稱之為「頭號金融機構」的洗錢活動，知情人士稱這指的就是道明銀行。

新州聯邦檢察官2021年公佈起訴書，指控被稱大衛(David)的華裔男子施大英(Da Ying Sze，音譯)協調洗錢計畫，他於2022年認罪。

銀行保密法(Bank Secrecy Act)也要求金融服務公司在發現可疑活動後須於30天內通報。美國反洗錢監管機構為財政部的「金融犯罪執法網絡」(Financial Crimes Enforcement Network)，自2018年一直向金融機構警告有關中國洗錢組織的威脅，並在今年的國家洗錢風險評估中表示這些組織越來越普遍，是當前最重大的威脅之一。

司法部 毒品 新州

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