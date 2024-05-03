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渲染挺巴學運 中國、俄羅斯、伊朗趁機擴大美國內部分歧

編譯莊瑞萌／綜合報導
4月30日，紐約哥倫比亞大學附近，人們圍觀警察與抗議者對峙。（新華社）
4月30日，紐約哥倫比亞大學附近，人們圍觀警察與抗議者對峙。（新華社）

就在全美各大學爆發反對以色列-哈瑪斯戰爭示威活動之際，中國、俄羅斯伊朗等國也連篇累牘發表關於美國校園示威的報導，用意是刻意損毀美國在全球的形象。

一篇由Meta連結到俄羅斯資訊行動的假新聞網站的文章，將美國大學校園的衝突歸咎於拜登政府失能；中國共產黨控制的一家報紙則指出，警方的鎮壓行動暴露了美國在言論自由上的「雙重標準及虛偽」。伊朗外交部發言人卡納尼(Nasser Kanaani)則在X平台貼出一幅漫畫，內容是裝扮成自由女神的警察逮捕一名年輕抗議者。他並寫道說，「美國的#freedom自由被監禁了」。

雖然目前並無證據指出，上述這些國家針對示威活動有提供物資或組織上的援助，但這些操作將美國描繪成一個被社會和政治動盪撕裂的國家。根據追蹤假消息的機構NewsGuard數據顯示，過去短短兩周，俄國、中國和伊朗的國家媒體就發布近400篇關於抗議活動的英文文章。

克萊蒙森大學(Clemson University)媒體鑑識中心主任林維爾(Darren Linvill)說，「這是一個傷口，我們的對手會試圖撒鹽，因為他們能這麼做。」「我們自己愈是內訌，他們的生活就愈輕鬆，能逃避的事情就愈多。」

專門研究資訊操弄的「德國馬歇爾基金會」(The German Marshall Fund)資深研究人員謝夫(Bret Schafer)也指出，中國、俄羅斯和伊朗動員發布相關消息的背後動機不盡相同，但各自都可從強調損害美國全球形象的敘述中獲益。他並表示，長期支持哈瑪斯的伊朗官方媒體發布關於校園抗議活動的報導篇幅，比俄羅斯或中國還要多，而且還放大了美國評論家如欣克爾(Jackson Hinkle)針對警方應對示威的批評。

專門研究惡意影響的研究小組「資訊流行病學實驗室」(The Information Epidemiology Lab)指出，俄羅斯文宣行動「Doppelgänger」(分身)一直在發表批評援助方案或聚焦在政治爭議相關的內容，其目標是將美國形容成一個不可靠的盟友，部分貼文甚至還聲稱美國早就已經離棄了以色列。

這些貼文還建議，以色列和其他國家應該尋求與俄羅斯和中國建立新的夥伴關係，另一系列的貼文則分享了一篇偽裝成福斯新聞(Fox News)網站的文章，內容聲稱前總統川普將會「停止對美國預算的掠奪」。

俄羅斯 伊朗 以色列

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