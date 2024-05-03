寬待挺巴示威 演變成流血衝突 UCLA應對政策遭檢視

洛杉磯加大校方對於校園內的挺巴運動一直採取寬容政策，未對示威群眾採取行動。如今這些政策正受檢視。圖為2日示威學生在校園內與警方對峙。(美聯社)

對於挺巴勒斯坦的紮營抗議區在校園裡逐漸擴大，洛杉磯加大 (University of California, Los Angeles)一直採取寬容政策。即使其他大學開始有抗議人士遭到逮捕，洛杉磯加大也沒有對示威群眾採取行動。學校主管上周表示，只要保持和平，言論自由都將受到支持。

不過到了1日上午，校園裡的和平氣氛終被打破，學校宣布停課一天，期中考延後舉行，校方忙著處理前晚由反示威者引發的流血暴力衝突。

紐約時報 報導，這場混亂在沒有校方介入的情況下持續數小時之久，兩派示威群眾拳打腳踢，充滿強烈敵意，有人在空氣中噴灑化學物質，有人被踹或遭棍棒毆打，許多滋事群眾看起來並不像學生。

原本在紮營區參加抗議的28歲研究生塞拉姆(Marie Salem)說，打架群眾帶了驅熊噴霧，帶了辣椒噴霧，朝人群扔擲木叉與水瓶。她說，這些群眾點燃煙火就丟進紮營區，「我們只好全體出動，保衛抗議區」。

報導指出，洛杉磯加大對於這場暴力事件的因應措施引起高度不滿，學校也因為遲未對暴力衝突做出即時處理而面臨檢視。許多批評人士說，最令人難以置信的是，儘管洛杉磯市警察局員警已經抵達現場，卻未逮捕任何人，也未介入處理。

學校主管1日晚間下令，抗議群眾若不離開紮營區，就會遭到逮捕。少數學生選擇離開，數百人依然留下，戴著頭盔、口罩 與護目鏡。抗議地點周圍則有數十名警察駐守。

2日凌晨，警方開始清除紮營區，但第一波行動遭到木盾與強光燈抵抗。警方後來終於移除紮營區的主要遮蔽物，員警開始逮捕抗議者。某些示威群眾則喊著「不要攻擊學生」、「昨天你們怎麼不來？」

洛杉磯加大校方對於校園內的挺巴運動一直採取寬容政策，未對示威群眾採取行動。如今這些政策正受檢視。圖為2日警方清場後，工人清除示威者的帳篷和垃圾。(歐新社)

洛杉磯加大校規規定，除非有保護學校成員人身安全的「絕對必要」，否則不讓執法機關介入。紐約時報指出，抗議事件發生以來，洛杉磯加大一直遵守校規，未來幾天學校將面臨更多考驗，如今洛杉磯市警察已經在校園出現，校內緊張氣氛因此升高。

洛杉磯市長已下令全面調查，洛杉磯加大校長則下令接受獨立調查。