挺巴學運擴大 拜登首度表態：不縱容暴力示威

挺巴學生運動尚未止息，2日在洛杉磯加州大學挺巴學生與警方發生衝突。（美聯社）

拜登 總統2日首次就挺巴學運表態，堅稱不會改變對以色列政策，不縱容暴力示威；全美挺巴示威遍地開花，迄今已有逾2000名示威學生被捕，其中洛杉磯加大 (UCLA)就占了200人。

逾2000學生被捕 拜登：對以政策不變

今日美國(USA Today)報導，拜登總統2日首度就挺巴學運表態，譴責抗議群眾在校園內採取暴力行動、破壞校舍並煽動反猶太主義，但尊重挺巴人士和平抗議的權利。

拜登2日在既定行程之外，於白宮會議室「羅斯福室」(Roosevelt Room)首度評論挺巴校園騷亂，呼籲和平抗議，形容那是「處理問題的最佳美國傳統」，明確表示「不包庇暴力示威」。

拜登總統2日終於對學運表態，他譴責暴力的示威，但也宣稱支持以色列的政策不變。（美聯社）

拜登表示，「破壞財物並非和平抗議，而是違法。破壞、入侵、破窗、關閉校園迫使課程和畢業典禮取消，這些都不是和平抗議；威脅、震懾並讓人感到害怕，也不是和平抗議。」

拜登先前對學生抗議以色列揮軍加薩的行動保持沉默，被視不願得罪年輕選票、並欲團結民主黨聯盟而變得複雜。但隨著示威擴大，警方陸續介入後，拜登終於正式回應。

拜登：有權抗議 但無權造成混亂

「我們是文明社會，必須遵守法治；有權抗議，但無權造成混亂」；拜登表示，「我們都看到畫面，他們考驗兩項美國基本原則：一是言論自由，人民可以和平集會，發表意見；二是法治，兩者都須維護。我們並非抑制人民言論、扼殺異議的專制國家。」

拜登政府穩定支持以色列出征哈瑪斯，讓他在連任選戰中難以拉攏進步派年輕選民；共和黨及前總統川普 則藉機開拓新戰線，將校園騷亂歸咎於拜登。

對於對手的攻擊，拜登回應道，「在這種時候，總是會有人搶政治分數，但這並非政治時刻，而是釐清的關鍵」。

川普已嘲諷拜登多日，稱拜登在動盪中「不見人影」。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)強調拜登並非因為川普的批評，才首度公開回應挺巴學運，「這種事不需要跟隨任何人」。

挺巴學運示威遍及全美校區，本周已有數百名抗議群眾落網，鎮暴警察5月1日晚在洛杉磯加大逮捕132人，4月30日則在紐約的哥倫比亞大學(Columbia University)和紐約城市學院(The City College of New York)逮捕逾300人。

美聯社2日統計挺巴學運以來，警方在各地校園逮捕逾2000人，洛杉磯加大數百名抗議群眾2日不願離場，甚至在警方發射閃光彈時組成人鏈；加州公路巡警隊發言人盧比歐(Alejandro Rubio)引述洛杉磯郡警局的數據表示，至少200人被捕，羈押在洛杉磯附近的郡監獄。