我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

挺巴學運擴大 拜登首度表態：不縱容暴力示威

編譯陳韻涵／綜合報導
挺巴學生運動尚未止息，2日在洛杉磯加州大學挺巴學生與警方發生衝突。（美聯社）
挺巴學生運動尚未止息，2日在洛杉磯加州大學挺巴學生與警方發生衝突。（美聯社）

拜登總統2日首次就挺巴學運表態，堅稱不會改變對以色列政策，不縱容暴力示威；全美挺巴示威遍地開花，迄今已有逾2000名示威學生被捕，其中洛杉磯加大(UCLA)就占了200人。

逾2000學生被捕 拜登：對以政策不變

今日美國(USA Today)報導，拜登總統2日首度就挺巴學運表態，譴責抗議群眾在校園內採取暴力行動、破壞校舍並煽動反猶太主義，但尊重挺巴人士和平抗議的權利。

拜登2日在既定行程之外，於白宮會議室「羅斯福室」(Roosevelt Room)首度評論挺巴校園騷亂，呼籲和平抗議，形容那是「處理問題的最佳美國傳統」，明確表示「不包庇暴力示威」。

拜登總統2日終於對學運表態，他譴責暴力的示威，但也宣稱支持以色列的政策不變。（美...
拜登總統2日終於對學運表態，他譴責暴力的示威，但也宣稱支持以色列的政策不變。（美聯社）

拜登表示，「破壞財物並非和平抗議，而是違法。破壞、入侵、破窗、關閉校園迫使課程和畢業典禮取消，這些都不是和平抗議；威脅、震懾並讓人感到害怕，也不是和平抗議。」

拜登先前對學生抗議以色列揮軍加薩的行動保持沉默，被視不願得罪年輕選票、並欲團結民主黨聯盟而變得複雜。但隨著示威擴大，警方陸續介入後，拜登終於正式回應。

拜登：有權抗議 但無權造成混亂

「我們是文明社會，必須遵守法治；有權抗議，但無權造成混亂」；拜登表示，「我們都看到畫面，他們考驗兩項美國基本原則：一是言論自由，人民可以和平集會，發表意見；二是法治，兩者都須維護。我們並非抑制人民言論、扼殺異議的專制國家。」

拜登政府穩定支持以色列出征哈瑪斯，讓他在連任選戰中難以拉攏進步派年輕選民；共和黨及前總統川普則藉機開拓新戰線，將校園騷亂歸咎於拜登。

對於對手的攻擊，拜登回應道，「在這種時候，總是會有人搶政治分數，但這並非政治時刻，而是釐清的關鍵」。

川普已嘲諷拜登多日，稱拜登在動盪中「不見人影」。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)強調拜登並非因為川普的批評，才首度公開回應挺巴學運，「這種事不需要跟隨任何人」。

挺巴學運示威遍及全美校區，本周已有數百名抗議群眾落網，鎮暴警察5月1日晚在洛杉磯加大逮捕132人，4月30日則在紐約的哥倫比亞大學(Columbia University)和紐約城市學院(The City College of New York)逮捕逾300人。

美聯社2日統計挺巴學運以來，警方在各地校園逮捕逾2000人，洛杉磯加大數百名抗議群眾2日不願離場，甚至在警方發射閃光彈時組成人鏈；加州公路巡警隊發言人盧比歐(Alejandro Rubio)引述洛杉磯郡警局的數據表示，至少200人被捕，羈押在洛杉磯附近的郡監獄。

拜登 洛杉磯加大 川普

上一則

追討欠薪3000元 官司打11年討公道 最高院受理

延伸閱讀

300企業涉助俄攻烏 美列制裁名單 含十餘中企

300企業涉助俄攻烏 美列制裁名單 含十餘中企
大學校園挺巴抗議潮 拜登首度公開表態

大學校園挺巴抗議潮 拜登首度公開表態
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
CNN：拜登批日本「仇外」

CNN：拜登批日本「仇外」

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難