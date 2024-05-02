康達：美對中明言 賴清德就職前後不應增加局勢緊張

國務院亞太助卿康達應聯邦眾院外交委員會印太小組邀請，赴國會作證說明台灣關係法及美台關係的發展。(記者張文馨／攝影)

中華民國準總統賴清德 將在20日就職，美國國務院 亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)1日在國會表示，美國對中方明言，就職典禮前後都不應增加局勢緊張及破壞和平穩定；他說，賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾。

康達應聯邦眾院外交委員會印太小組邀請，赴國會作證說明台灣關係法及美台關係的發展；議員關切台灣安全和台海局勢等問題。

共和黨籍聯邦眾議員巴爾(Andy Barr)會外對記者表示，他會參加賴清德的就職典禮，針對台海局勢需要更強勁的嚇阻力量，來確保情勢不升級。

康達4月中旬訪問中國時，會後聲明罕見披露康達一行會晤中國國台辦副主任仇開明；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)訪中前，國務院資深官員說，在520就職典禮將屆的這段重要且敏感的時期，所有國家都可以為台海的和平穩定做出貢獻，希望各方克制。

康達呼應印太小組首席議員貝拉(Ami Bera)的說法，稱賴清德選後的言論相當負責任，清楚表明美台對台海和平穩定的共同承諾。

康達也說，「破壞現狀的是中華人民共和國，不是我們，也不是台灣。」

康達說，美國希望各方克制審慎，「我們很清楚地告訴北京不應在5月20日就職前，伺機增加情勢緊張及破壞和平穩定；當然，我們也很清楚地說，就職典禮後也不行，我們會非常仔細地監控局勢發展。」

康達表示，中華人民共和國的威脅增長，中方運用灰色地帶行動和脅迫持續增加；美國努力建立台灣的軍事嚇阻能力、擴大台灣的國際空間，並強化台灣的經濟韌性，挑戰越來越大，而美方自認擁有足夠框架和工具來應對。

印太小組主席金映玉(Young Kim)關切對台軍售交付延宕問題，康達表示，正在盡力加速以便交付，除了加快內部作業流程，另一個問題在於美國國防產業的限制，美國正在跟業者們討論解決。

國防部 長奧斯丁(Lloyd Austin)本周在國會被問到對台武器交付表示，老虎小組持續運作，他無法詳細說明交付進度，但正努力排除一切障礙。

為處理外國軍售和軍售交付延宕事宜，美國國防部成立由次長督導的老虎小組，奧斯丁稱會逐周逐月討論提供適合台灣所需的軍事能力。