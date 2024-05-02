我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

康達：美對中明言 賴清德就職前後不應增加局勢緊張

記者張文馨／華盛頓報導
國務院亞太助卿康達應聯邦眾院外交委員會印太小組邀請，赴國會作證說明台灣關係法及美台關係的發展。(記者張文馨／攝影)
國務院亞太助卿康達應聯邦眾院外交委員會印太小組邀請，赴國會作證說明台灣關係法及美台關係的發展。(記者張文馨／攝影)

中華民國準總統賴清德將在20日就職，美國國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)1日在國會表示，美國對中方明言，就職典禮前後都不應增加局勢緊張及破壞和平穩定；他說，賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾。

康達應聯邦眾院外交委員會印太小組邀請，赴國會作證說明台灣關係法及美台關係的發展；議員關切台灣安全和台海局勢等問題。

共和黨籍聯邦眾議員巴爾(Andy Barr)會外對記者表示，他會參加賴清德的就職典禮，針對台海局勢需要更強勁的嚇阻力量，來確保情勢不升級。

康達4月中旬訪問中國時，會後聲明罕見披露康達一行會晤中國國台辦副主任仇開明；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)訪中前，國務院資深官員說，在520就職典禮將屆的這段重要且敏感的時期，所有國家都可以為台海的和平穩定做出貢獻，希望各方克制。

康達呼應印太小組首席議員貝拉(Ami Bera)的說法，稱賴清德選後的言論相當負責任，清楚表明美台對台海和平穩定的共同承諾。

康達也說，「破壞現狀的是中華人民共和國，不是我們，也不是台灣。」

康達說，美國希望各方克制審慎，「我們很清楚地告訴北京不應在5月20日就職前，伺機增加情勢緊張及破壞和平穩定；當然，我們也很清楚地說，就職典禮後也不行，我們會非常仔細地監控局勢發展。」

康達表示，中華人民共和國的威脅增長，中方運用灰色地帶行動和脅迫持續增加；美國努力建立台灣的軍事嚇阻能力、擴大台灣的國際空間，並強化台灣的經濟韌性，挑戰越來越大，而美方自認擁有足夠框架和工具來應對。

印太小組主席金映玉(Young Kim)關切對台軍售交付延宕問題，康達表示，正在盡力加速以便交付，除了加快內部作業流程，另一個問題在於美國國防產業的限制，美國正在跟業者們討論解決。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)本周在國會被問到對台武器交付表示，老虎小組持續運作，他無法詳細說明交付進度，但正努力排除一切障礙。

為處理外國軍售和軍售交付延宕事宜，美國國防部成立由次長督導的老虎小組，奧斯丁稱會逐周逐月討論提供適合台灣所需的軍事能力。

賴清德 國務院 國防部

上一則

TikTok中國員工 入境遭CBP盤問與中共關係

下一則

挺巴學運／中東、歐洲、埃及…學生示威擴散全球

延伸閱讀

美亞太助卿：應維持對台政策框架 建構台灣威懾能力

美亞太助卿：應維持對台政策框架 建構台灣威懾能力
亞太助卿：美「一中」政策毋須改變 台灣關係法不過時

亞太助卿：美「一中」政策毋須改變 台灣關係法不過時
賴皮寮解套就地合法？全台礦區住民要求比照

賴皮寮解套就地合法？全台礦區住民要求比照
新聞評論／從鐵力士變勞力士 賴清德樸素人設翻車

新聞評論／從鐵力士變勞力士 賴清德樸素人設翻車

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥