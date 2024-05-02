WSJ：北京為川普重返白宮預做準備 憂損害遠超利益

中國官員正悄悄為前總統川普可能重返白宮預做打算。圖為川普(左)2019年在日本會晤中國國家主席習近平(右)。(路透)

華爾街日報(WSJ)1日報導，前總統川普 任內的國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)回憶錄「寸步不讓」(Never Give an Inch)去年在中國領導階層中流傳時，書中一段內容令中國國家主席習近平特別不悅，因為龐培歐提及美國應該給予台灣「全面外交承認」(full diplomatic recognition)；如果川普再度執政，川普核心圈再度掌權，對於中國有何影響，讓北京不禁開始擔心。

報導指出，川普入主白宮四年期間，美中關係動盪不斷，川普2020年卸任總統，北京大鬆一口氣；消息人士透露，現在中國官員悄悄為川普可能重返白宮預做打算，也為美中關係可能出現更多戲劇化轉變未雨綢繆。

消息人士說，拜登 總統並沒有讓北京的日子變得好過，不但維持川普任內對中國祭出的強硬經濟政策，甚至擴大範圍，還組成聯盟攜手對抗中國，只是拜登同一時間嘗試降低與北京之間的仇恨，這點則受到習近平肯定。

報導分析，以今年1月的台灣大選為例，華府便小心翼翼避免激怒北京。

某些中國官員認為，川普若在今年11月大選勝出，對中國有利，因為川普能夠加速習近平預測的美國獨霸全球的勢力衰落，而且川普將在美國國內製造更多政治、社會紛亂，嚇跑拜登爭取到的國際盟友，等於在無形中協助北京重建與歐洲之間的關係。

然而，官員也說，川普第二任期可能帶來的傷害，遠遠超過中國可能獲得的任何利益，絕大多數影響關鍵在於哪些人將出現在川普決策核心圈。

龐培歐曾經表示，願意再次加入川普執政團隊，不過北京列出禁止進入中國的制裁名單上，28名前任川普政府官員中，龐培歐名列第一。

川普與前美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)都曾公開表示，應該全面禁止中國進入美國市場、科技與資金。