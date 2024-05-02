我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

WSJ：北京為川普重返白宮預做準備 憂損害遠超利益

記者顏伶如／綜合報導
中國官員正悄悄為前總統川普可能重返白宮預做打算。圖為川普(左)2019年在日本會晤中國國家主席習近平(右)。(路透)
中國官員正悄悄為前總統川普可能重返白宮預做打算。圖為川普(左)2019年在日本會晤中國國家主席習近平(右)。(路透)

華爾街日報(WSJ)1日報導，前總統川普任內的國務卿龐培歐(Mike Pompeo)回憶錄「寸步不讓」(Never Give an Inch)去年在中國領導階層中流傳時，書中一段內容令中國國家主席習近平特別不悅，因為龐培歐提及美國應該給予台灣「全面外交承認」(full diplomatic recognition)；如果川普再度執政，川普核心圈再度掌權，對於中國有何影響，讓北京不禁開始擔心。

報導指出，川普入主白宮四年期間，美中關係動盪不斷，川普2020年卸任總統，北京大鬆一口氣；消息人士透露，現在中國官員悄悄為川普可能重返白宮預做打算，也為美中關係可能出現更多戲劇化轉變未雨綢繆。

消息人士說，拜登總統並沒有讓北京的日子變得好過，不但維持川普任內對中國祭出的強硬經濟政策，甚至擴大範圍，還組成聯盟攜手對抗中國，只是拜登同一時間嘗試降低與北京之間的仇恨，這點則受到習近平肯定。

報導分析，以今年1月的台灣大選為例，華府便小心翼翼避免激怒北京。

某些中國官員認為，川普若在今年11月大選勝出，對中國有利，因為川普能夠加速習近平預測的美國獨霸全球的勢力衰落，而且川普將在美國國內製造更多政治、社會紛亂，嚇跑拜登爭取到的國際盟友，等於在無形中協助北京重建與歐洲之間的關係。

然而，官員也說，川普第二任期可能帶來的傷害，遠遠超過中國可能獲得的任何利益，絕大多數影響關鍵在於哪些人將出現在川普決策核心圈。

龐培歐曾經表示，願意再次加入川普執政團隊，不過北京列出禁止進入中國的制裁名單上，28名前任川普政府官員中，龐培歐名列第一。

川普與前美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)都曾公開表示，應該全面禁止中國進入美國市場、科技與資金。

華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)指出，中國認為如果川普回到白宮，美中關係發展將面臨上限，「但是下限恐怕永無止境」。

前總統川普(右)與其任內國務卿龐培歐(左)。(美聯社)
前總統川普(右)與其任內國務卿龐培歐(左)。(美聯社)

川普 龐培歐 拜登

上一則

廢除1864年禁墮胎嚴法 亞利桑納州議會通過 州長將簽署

下一則

TikTok中國員工 入境遭CBP盤問與中共關係

延伸閱讀

紐約警察在哥大等校園逮捕約300人 川普大讚「真好看」

紐約警察在哥大等校園逮捕約300人 川普大讚「真好看」
川普如重返白宮… 中國為2件事沙盤推演

川普如重返白宮… 中國為2件事沙盤推演
時代雜誌專訪 川普：不付錢的盟友要靠自己

時代雜誌專訪 川普：不付錢的盟友要靠自己
一洲焦點／大學示威清場、美國對中紅線？川普違禁被罰

一洲焦點／大學示威清場、美國對中紅線？川普違禁被罰

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥