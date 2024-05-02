300企業涉助俄攻烏 美列制裁名單 含十餘中企

美國1日宣布制裁與援助俄國相關的十多家中國企業。（路透）

拜登 政府1日宣布，將近300家國際廠商把軍事設備、科技供應給俄羅斯，協助俄國 重新填補軍火庫，遂行進攻烏克蘭，因此美國將他們新列入制裁名單，其中十多家為中國公司，華府指責他們一直協助俄國武裝；美方高層雖頻頻警告中方不得供應軍民兩用裝備給俄國，但中方並未理睬。

紐約時報報導，這一波制裁代表美國加強努力，想打斷俄國的軍工複合體供應鏈。拜登政府表示，中、俄之間武器科技結盟，愈來愈令人警惕，近幾周財長葉倫(Janet Yellen)、國務卿布林肯(Antony Blinken)均曾赴北京，向中國對口官員表示關切。

財長葉倫與國務卿布林肯上月先後訪中，並籲中方停止援俄。（美聯社）

葉倫聲明表示，1日新增的制裁名單，將透過削弱俄國軍工基礎，還有協助俄國、暗中供應俄國的隱匿網絡，進一步打斷、降低俄軍攻擊能力。

有線電視新聞網(CNN)報導，財政部聲明，大約300家遭財政部、國務院 制裁的標的公司之中，有數十家讓俄國能由海外採購到亟需的科技與裝備。其他受到制裁的有俄國、亞塞拜然、比利時、斯洛伐克、土耳其及阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)等國公司。

遭制裁的中國公司被財政部指控為供應紅外線感知器、元件等供俄國無人機使用，還有用於俄方飛彈的壓力感測器。

國務院事實清單指出，中國「事業體負責開發、供應軍民兩用航空、製造業商品，以及科技設備給俄境事業體」，所以受到制裁。

國務院說明，遭點名制裁的生產者及出口商，把物件供應給俄國國防基礎工業，有些公司還把商品送交美國已指定制裁的俄方事業體。

幾家俄國公司及個別人等協助莫斯科購買材料，供其生化武器項目之用，還有俄國進口硝化纖維素，供俄軍生產火藥、火箭燃料的廠商，都列在制裁清單中。

拜登政府已加大警告，指中國支持支援俄國基礎國防工業，使莫斯科可持續對烏戰爭。此外，隨著俄國開始重建其國防戰力，美方試著邀集盟邦向北京施壓，先透過外交手段，如果失敗再透過懲罰手段，以制止中國對俄國提供支援。目前美國及盟國正在評估此一施壓是否起到作用。

國務卿布林肯（左）訪問北京時與中國外長王毅（右）會面，曾警告中方若不停止援助俄羅斯，會對中企再祭出制裁。（美聯社）

布林肯在北京會見中方高層後表示，談到中國援助俄國基礎國防工業，他能透露的便是美方極明白地說出憂慮點，相當詳細，要斟酌接下來的行動。

布林肯表示，中國供應的支援絕對是關鍵，不是武器，而是國防工業基礎如工具機、微電子品，這些中國絕對是俄國第一號供應商，對烏克蘭境內以及俄軍進攻烏國，都有實質影響；俄國對歐洲國家因此也加強擺態，極受歐洲關注。