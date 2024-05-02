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布朗大學率先讓步 允研議撤資 示威學生撤營

編譯潘勛／綜合報導
位於羅德島州的布朗大學，宣布與反以挺巴的示威學生達成協議，同意研究如何自支持以色列的企業撤資，是第一所與示威學生達成撤資的藤校。圖為學生在校園地上書寫「撤資在即」字樣。(美聯社)
位於羅德島州的布朗大學，宣布與反以挺巴的示威學生達成協議，同意研究如何自支持以色列的企業撤資，是第一所與示威學生達成撤資的藤校。圖為學生在校園地上書寫「撤資在即」字樣。(美聯社)

支持巴勒斯坦的抗議活動持續在全國升級，名列長春藤聯盟的布朗大學(Brown University)校方4月30日與校內紮營學生敲定協議，保證會針對支持以色列揮軍加薩的相關公司，撤走該大學投資的要求，先行討論再進行投票；因此示威學生同意撤走搭在校內的帳篷，且在30日晚間辦到。這是第一所美國大學同意考慮撤資的重大讓步。

紐約時報報導，紊亂光景依然盤踞在各大學校園，紐約的哥倫比亞大學、波特蘭俄勒岡州立大學都發生占領大樓建築事件，教堂山北卡羅來納大學示威者還把校園中央的美國國旗取下，用巴勒斯坦旗代之。

過去兩周掃蕩哥倫比亞大學支持巴勒斯坦的紮營區，共1000多人被捕，導致全國學生運動大發作。

位在羅德島州普羅維登斯(Providence)的布朗大學，學生們30日搭起帳篷，許多人表示，要住到被驅逐為止，另表示他們關切的是設法結束加薩的暴力事件，無意違反校規。

「布朗撤資聯盟」(Brown Divest Coalition)、「猶太人支持和平之聲」(Jewish Voice for Peace)與校方討論之後，聯合在Instagram貼文表示，已與大學達成協議，另表示「沒有全國大學紮營區的辛勤努力，是不可能達成的，各校集結的力量，已迫使大學高層體認到，自己校園裡壓倒性支持巴勒斯坦」。

雙方達成的協議制定出未來幾個月的行動步驟：五位學生代表5月將與五位布朗大學財團法人代表集會，討論如何撤走跟以國軍方有關公司的資金；9月，布朗大學資源管理顧問委員會可望就相同事宜向大學提出建議；10月，委員會的建議將提給財團法人進行投票。

布朗撤資聯盟30日另發聲明指出，雖然紮營行動將告結束，但組織力量將繼續下去，以確保布朗大學高層履行聯盟的訴求，做出撤資行動，直到10月的法人投票為止。

參與抗議的布朗大學二年級學生阿許(Rafi Ash)表示，感覺起來真是落實集體力量的時刻，足以證實動員學生一方，足以迫使校方傾聽。

但布朗大學發言人克拉克(Brian Clark)表示，撤資不像一些學生能理解地那麼簡單；大學並不直接投資校產，靠的是「外界極為專精的投資經理人，都秉持最高操守，校方相信他們會與布朗社區共享價值」。

巴勒斯坦 投票 投資

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