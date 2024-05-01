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挺巴學運／加州州立理工大學大樓被占 逮捕25人

記者顏伶如／綜合報導
加州州立理工大學也發生示威者占領建築，在警方逮捕25人後，宣告落幕。（美聯社）
加州州立理工大學也發生示威者占領建築，在警方逮捕25人後，宣告落幕。（美聯社）

洪堡加州州立理工大學(California State Polytechnic University, Humboldt)校園也發生抗議群眾占領行政大樓，導致校方宣布校園封鎖，30日共計25名抗議人士被警方逮捕之後，占領活動終於結束。

洪堡加州州立理工大學發表聲明說，25名遭到逮捕的抗議人士面臨起訴罪名包括非法集會、破壞公物、密謀犯罪、攻擊員警等。聲明指出：「這些狀況並不是自由表達言論，也不是抗議活動，而是犯罪行為，令人嚴重憂心的是，可能繼續在校園裡進一步擴散。」

抗議人士4月22日占領西門斯大樓(Siemens Hall)並改名為「巴勒斯坦大起義大樓」(Intifada Hall)。抗議群眾先是抵擋警察的驅離行動，後來則拒絕學校主管撤離大樓的嚴正要求。座落於西門斯大樓的校長辦公室同樣遭到占領。

29日晚間，校警開始嘗試驅離抗議群眾，透過擴音器對大樓外圍的150名群眾喊話要求離開，同時宣布抗議活動已經屬於「非法集會」(unlawful assembly)。抗議人士則以呼口號、唱歌做為回應，手臂勾著手臂組成人牆擋在西門斯大樓前。

30日凌晨2時30分，來自加州政府不同機構的警察開始逮捕抗議人士，封鎖西門斯大樓與同樣被占領的尼爾森大樓東廂(Nelson Hall East)。

自從西門斯大樓上周被占領之後，抗議群眾在大樓附近草坪搭起數十頂帳篷，學校則宣布封閉位於舊金山北部約275哩的整個校園。校方表示，5月10日之前校園將維持「硬性關閉」，期限隔天就是預定於校園裡舉行的畢業典禮。

抗議群眾對校方提出的多項訴求包括，學校必須公布投資了哪些與以色列有生意往來的企業、與從加薩戰爭衝突中獲利的企業切割、跟以色列大學斷絕往來，並且讓抗議活動初期遭逮捕的三名學生撤銷起訴。抗議群眾同時要求學校公開呼籲以色列-哈瑪斯戰爭停火。

加州 以色列 加薩

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