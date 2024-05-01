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挺巴學運／占領校園建築 私校生恐有民、刑事責任

編譯俞仲慈／綜合30日電
示威者攻占漢彌爾頓大樓禁止人員進出，大樓外仍有不少學生聚集。（路透）
示威者攻占漢彌爾頓大樓禁止人員進出，大樓外仍有不少學生聚集。（路透）

哥倫比亞大學行政大樓被學生占領，象徵全國校園支持巴勒斯坦抗議活動升級，不過法學專家指出，校園抗議活動常常逾越法律甚至偏離法律允許範圍，值得注意。

國會山莊報(The Hill)報導，近來在全美校園蔓延的抗議活動，被校方和民選官員視為違法，累計有數百名學生被捕，不過涉及公私立學校、室內外以及大學校園的示威活動，對於時間地點制定不同規定，而且只有公立學校才受第一修正案約束。

維吉尼亞大學(University of Virginia)法學教授紹爾(Frederick Schauer)表示：「如果是州立大學會受到第一修正案規範，限制校方能做什麼以及不能做什麼。」因此私校能夠採取更多行動，例如哈佛大學規定只有學生和校方人員才能進入校園草坪，因為該校並非公立學校。

至於室內舉行的抗議活動因為妨礙他人，無論公、私立學校都有更多權限處置，導致多數支持巴勒斯坦活動都選在戶外紮營，不過即使哥大學生占領校區大樓，但若沒有獲得校方允許，紐約警方不會介入。

不過值得注意的是，占領校園建築並非第一修正案保護範圍，因此私校學生可能面臨民事或刑事責任。

「個人權利及表達基金會」(Individual Rights and Expression，FIRE)資深專家格林柏(Zachary Greenberg)指出，學校可以對示威活動限制「時間、地點和方式」，他說：「幾乎所有大學都對學生紮營或保護校產設下底線，做法相當合理，可以預防干擾，維持校務正常運作。」

校方雖然有法律依據可以動用警察權，不過印第安納大學(Indiana University)憲法教授康克爾(Daniel Conkle)表示：「一所大學可能制定校規，反對在校園設置營區、紮營過夜，但不一定能夠讓校方動員警察拆除營區帳篷、逮捕示威者。」

鎮暴警察30日攻堅哥大示威學生。（製圖／世界新聞網）
鎮暴警察30日攻堅哥大示威學生。（製圖／世界新聞網）

雖然許多校園抗議活動聲稱過程平和，但還是引發外界對於反猶主義在校園散播，威脅猶太學生人身安全的疑慮。

佛蒙特州法律研究生院」(Vermont Law and Graduate School)助理教授卡特(Jared Carter)指出：「攻擊性、詆毀、仇恨言論都受到第一修正案保護。」因此呼籲：「應制定禁止威脅他人的法律，要有刑事法律禁止，才能防止語言或騷擾的威脅。」

巴勒斯坦 公立學校 佛蒙特州

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