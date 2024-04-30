挺巴學運／多校積極懲戒 示威學生矢言「做我們必須做的事」

挺巴反以學生29日持續在哥大校園內遊行示威。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，於各校示威的學生已準備好接受後果，矢言「將做我們必須做的事」。

示威學生與校方的緊張情勢4月以來持續升高，警方迄今逮捕百餘名示威者；不只哥倫比亞大學，紐約及耶魯大學也有數十名抗議以色列 襲擊加薩 的學生被逮。

奧斯汀德州大學內有鎮暴騎警驅逐示威群眾，南加大近百人被抓，而愛默蕾大學執法人員以胡椒球鎮壓抗議示威，逮捕28名學生與教授。

雖然校方下達限時撤離的最後通牒，但仍有不少教授支持學生運動，到場聲援。（美聯社）

愛默生學院有108名抗議人士被逮，四名警員掛彩；維吉尼亞理工學院表示，29日有91人拒絕配合警方的驅離令被指控入侵校園，其中包括54名學生。

近期逮捕行動引起各界關注，但以色列與哈瑪斯去年10月發生衝突以來，美國大學動用警方或祭出停課、開除學籍等方式壓制學運。

以哈衝突造成以色列1200人死亡，數十人被俘；以色列報復加薩造成逾3萬名巴勒斯坦 人喪生，讓示威師生的立場更堅定。

大學生普遍堅稱採用和平策略抗議，校方則譴責學運具破壞性，印第安納大學、喬治華盛頓大學和洪堡加州州立理工大學以公共空間的校規來規範或報警支援。

哥大29日晚間已對不願撤離的學生，陸續祭出停學處分。（美聯社）

壓制學運考驗高等教育平衡校園作為言論自由堡壘及確保學生安全的張力，維護言論自由的非營利組織「個人權利和表達基金會」(FIRE)律師格林伯格(Zach Greenberg)表示，比起半年前，校方更積極懲戒示威者。

對部分人而言，大學仰賴警察鎮壓學運，表明校方官員不願意正面接觸學生及其訴求。數月來代表學生的「巴勒斯坦法律組織」(Palestine Legal)執行董事迪瑪‧哈立狄(Dima Khalidi)表示，「他們不是接觸(抗議群眾)而是鎮壓」，「校警鎮壓和平抗議種族滅絕的學生且施以暴力，令人憂心」。

格林伯格表示，公民不服從的力量是美國大學生的長久傳統，部分歸因於抗議者願意接受後果，「很多時候，後果的嚴重性提高抗議的說服力」。

訴求羅德島布朗大學撤資的學生汀達爾(Arman Deendar)上周告訴CNN說：「我們已準備好冒著被停學和逮捕的風險，到此身歷險境，因為我們相信這是改變的時刻。」

哥大巴納德女子學院、哈佛和波莫那學院都已對示威學生祭出停學處分，波莫那學院月初的靜坐示威至少19人被捕。

哥大校方給學生最後撤離的通牒，但直到29日下午，校園內仍有許多帳篷和學生。（美聯社）

靜坐學生米塔·班納吉(Mita Banerjee)說：「從沒看過軍事化警察部隊對付不具威脅的抗議學生，這是合法抗議，需要透過談判與對話解決問題。」

密西根大學校方報警，警方對示威學生採取攻擊性行動，校方發言人科琳·馬斯托尼(Colleen Mastony)表示，有40人不顧多次警告，強行進入上鎖建築而被捕，過程中有兩名警員受傷。

密西根大學上周仍有約百名學生在校內紮營，矢言駐紮到校方撤資；該校抗議組織「透明、問責、人道、賠償、投資與抵抗」(TAHRIR)要求校方撤資，組織發言人阿格拉瓦爾(Shubh Agrawal)表示，「我們將做我們必須做的事」。