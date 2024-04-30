挺巴學運／疑遭校外人士滲透 被捕百人僅27人是校內師生

持續數周的校園學生運動，由東岸蔓延至西岸，並傳出多起兩派人馬的衝突事件，所幸尚不嚴重。圖為UCLA校園。（美聯社）

全國大學校園的抗議活動，已有數百人被捕，但騷動尚未平息，部分校園出現反抗議活動，雙方人馬爆發肢體衝突，同時聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)校園逮捕上百名抗議人士，其中僅27人是校內師生，外界質疑抗議活動是校外人士滲透的結果。

根據路透報導，洛杉磯 加州大學(UCLA )隨著親巴勒斯坦群眾增加，激發反對聲浪，28日兩派人馬爆發衝突，UCLA負責溝通的副校長奧薩科(Mary Osako)表示，有人衝破區隔兩派人馬的防護欄，情況一發不可收拾，雙方互相推擠、辱罵對方，甚至拳打腳踢，直到持警棍的校警前來制止衝突。

事後校方發表聲明表示：「UCLA長期以來是和平抗議的場所，對於發生暴力事件深感痛心。」根據校警透露，洛杉磯警方沒有介入執法，也沒有逮捕任何人。

紐約時報報導指出，包括麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)、賓州大學(University of Pennsylvania)也和UCLA一樣，發生兩派學生的對立衝突。

過去兩周，反對以哈戰爭的抗議活動蔓延，哥倫比亞大學(Columbia University)校園有100多人被捕，結果校園抗議蔓延至全國，27日包括東北大學(Northeastern University)、亞利桑納州 立大學(Arizona State University)、印地安納大學(Indiana University)以及聖路易華盛頓大學累計有200多人被捕。

根據UCLA稍早的聲明，指控「哈麗特塔布曼社會正義中心」(Harriet Tubman Center for Social Justice)幕後支持學生的抗議行動，至於「以色列美國委員會」(Israeli-American Council)則與猶太學生支持者合作，策畫反對校園仇恨與反猶太主義。

值得注意的是，根據聖路易華盛頓大學28日公布聲明表示，被捕100人中只有23人是學生、4人是教職工；亞利桑納州立大學也證實被捕的72人當中，僅15人是學生，至於教職員被捕人數仍不清楚。

全美校園抗議活動延燒也引起白宮關切，國家安全會議(NSC)發言人柯比(John Kirby)表示：「拜登總統多次表明大家有能力表達觀點與公開分享的權利，但過程必須和平。」