挺巴學運／反以學生逼波特蘭州大 暫停受波音贊助

俄勒岡州波特蘭州立大學校方26日宣布暫停接受波音的贊助。圖為波大校園內學生抗議示威。(取自俄勒岡公共廣播公司OPB)

俄勒岡州波特蘭州立大學(Portland State University，PSU)為回應該校師生要求與波音公司(Boeing Co.)切割的訴求，26日宣布暫停接受波音的贊助。

根據俄勒岡公共廣播公司(Oregon Public Broadcasting)報導，PSU校長卡德(Ann Cudd)表示，該決定並非永久政策，而是暫時性決定，並宣布：「PSU將舉辦一場論壇，針對所有質疑，聆聽各界看法、相互辯論，預定5月舉行兩小時的辯論會，聽取師生們的意見」。

根據校報PSU Vanguard報導，波音公司向PSU捐贈15萬元為一間教室命名，而且每年提供約2萬8000元獎學金，不過PSU並未投資波音公司。

報導指出，波音公司是國防部長期武器供應商，同時以色列 軍方數十年來從波音公司採購武器，導致波音成為抗議學生點名切割的對象。

26日PSU校園有十幾名學生和巴勒斯坦 支持者揮舞巴勒斯坦國旗，高舉親巴勒斯坦標語並提出13項訴求，其中三項就是要求校方和波音公司切割，抗議學生德米特里厄斯(Holden Dometrius)表示：「種族滅絕是錯誤的，永遠不合理，發生這種事情，看到同學的家人被屠殺，讓我無法專心讀書」。

以哈(Israel-Hamas)戰爭發生以來，全美各大學不斷發生校園示威抗議，而且情況愈演愈烈，上周位於紐約的哥倫比亞大學(Columbia University)抗議活動，有100多人被警方逮捕。

不過對於大學校園的反以色列抗議活動，猶太 社群有不同主張，大波特蘭猶太聯合會(Jewish Federation of Greater Portland)公關主任霍倫斯坦(Bob Horenstein)指出：「現在是哈馬斯拒絕以色列接受且美國支持的停火協議，為什麼抗議者的怒火不針對哈馬斯？如果真心想要伸張正義，為何從來不關心130名人質被關押近7個月之久？」。