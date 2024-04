WSJ：納瓦尼之死 美國情報圈認為可能並非普亭下令

美國情報機構調查後認為,俄羅斯總統普亭可能未下令殺害他的頭號政敵、反對派領袖納瓦尼。納瓦尼今年2月在北極圈流放地監獄猝逝,圖為他被安葬在莫斯科的公墓。(路透)

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 (Alexei Navalny)2月在北極圈流放地監獄猝逝,「華爾街日報」27日報導,美國情報機構認為俄羅斯總統普亭 可能未下令殺害他的頭號政敵納瓦尼。

路透報導,納瓦尼去世時年僅47歲,他是普亭(Vladimir Putin)在國內最嚴厲的批評者。他的盟友被當局貼上極端分子的標籤,他們指責普亭殺害納瓦尼,並表示將提供證據支持他們的指控。

克里姆林宮(Kremlin)否認有任何國家的參與。普亭上個月稱納瓦尼的死「令人悲傷」,並表示他原本已準備好以換囚的方式將納瓦尼交給西方,前提是納瓦尼永遠不會返回俄羅斯。納瓦尼的盟友說,這類談判一直在進行中。

華爾街日報引述未具名知情人士說法報導,美國情報機構得出的結論是,普亭可能沒有在2月下令殺害納瓦尼。

報導中說,華盛頓並沒有免去普亭對納瓦尼之死的全部責任,納瓦尼這位反對派政治家多年來一直是俄羅斯當局的目標,並因西方國家所謂的出於政治動機的指控而入獄,曾於2020年遭到神經毒劑毒害。

克里姆林宮否認俄羅斯參與2020年的中毒事件。

路透稱無法獨立核實華爾街日報的報導,報導引述消息人士表示,這項結論「已被情報圈廣泛接受,並獲得中央情報局(Central Intelligence Agency)、國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)和國務院情報部門在內多個機構的認同。」

不過「華爾街日報」的報導也指出,納瓦尼前幕僚長沃科夫(Leonid Volkov)針對這份報告回應稱,這些發現天真且荒謬。