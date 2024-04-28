才被終審法院推翻定罪 電影大亨溫斯坦紐約市戒護就醫

因強暴罪正在服刑的前電影業大亨溫斯坦，在紐約終審法院推翻他的罪刑後，27日住進紐約市表維醫院，將作一系列身體檢查。(路透)

前電影業大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)被紐約州法院判決強暴有罪，但經紐約終審法院推翻後，他的律師27日表示，目前他已返回紐約市 ，住進醫院進行一系列身體檢查。

每日郵報(Daily Mail)27日報導，溫斯坦的律師艾達拉(Arthur Aidala)指出，溫斯坦已被送到曼哈頓 的表維醫院(Bellevue Hospital)，看來他生理上需要很多協助，毛病一堆。

紐約終審法院25日裁決，溫斯坦2020年被定罪時，並未受到公平審判。72歲的溫斯坦被控性侵小明星傑西卡‧曼恩(Jessica Mann)與製片助理咪咪‧哈理以(Mimi Haleyi)，原本在紐約監獄 服23年刑期。

終審法院判定，原審法官允許陪審團看到、聽聞太多與溫斯坦被控罪名無關的證據，故撤銷他23年刑期，下令再審。檢方表示，打算以2006年溫斯坦強制口交影視製作助理、2013年性侵一名初出道女星之罪名，再度起訴他。

終審法院裁決後，溫斯坦仍在羈押管束中，原因在2022年他因另一起強暴案而在洛杉磯被判有罪定讞，判處刑期16年。

糖尿病、心血管問題…溫斯坦病痛纏身

溫斯坦病痛纏身已有時日，包括心血管問題、糖尿病、睡眠呼吸中止及視力問題。

艾達拉表示，溫斯坦由紐約上州監獄移送出來不到24小時，自己26日晨已與委託人交談過，他表示溫斯坦的病痛在生理方面，心智則還清醒，兩腳能站穩。

艾達拉表示，委託人在獄中沒受到好的對待，獄方甚至不給他喝水、食物、上廁所，而他是72歲病魔纏身的人。

艾達拉表示，他獲悉表維醫院醫生們準備為溫斯坦做很多體檢，接下來才讓他送回雷克島(Rikers Island)監獄。他打算與溫斯坦29日晤談，另外，溫斯坦5月1日於曼哈頓重審開庭時，他將代表他陳詞。

紐約市獄政局發言人德外爾(Frank Dwyer)僅表示，溫斯坦目前在表維醫院戒護就醫。

#MeToo運動如火如荼時，數十名女性出面控訴遭到性侵，溫斯坦是被指控的頭號人物。控訴人表示，終審法院25日的判決「極不公平」。