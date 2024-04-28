家庭無力支付 美540萬童擔任家中照顧者

據推估，因家庭無力支付居家照顧，全美有多達540萬孩童要擔負起看護職責。圖為在德州的11歲與9歲的柯達亞兄弟，要負責照顧全身癱瘓的父親。（美聯社）

研究顯示，由於家庭無力負擔或得不到居家照護，18歲以下兒童擔任家中照顧者的人數，持續增加。根據全國護理聯盟(National Alliance for Caregiving)等機構報告，全美估計有多達540萬名孩童在為患有慢性病或功能衰退的父母、祖父母或兄弟姐妹提供照護；而20年前只有大約130萬人。

華爾街 日報報導，人口老化、慢性病增加和住院時間縮短，都導致有複雜醫療需求的人需要由兒童等家庭成員負起照顧責任。

據推估，因家庭無力支付居家照顧，全美有多達540萬孩童要擔負起照護職責。（美聯社） 據推估，因家庭無力支付居家照顧，全美有多達540萬孩童要擔負起看護職責。圖為在德州的11歲與9歲的柯達亞兄弟，要負責照顧全身癱瘓的父親。（美聯社）

孩子因此缺課或感到孤立

報告顯示，正在唸國中或高中的年輕看護者逾70%是在照顧父母或祖父母。他們幫助罹癌、老弱病殘或失智的家庭成員吃飯穿衣，負責煮飯打掃。許多人常缺課、感到孤立，對未來感到焦慮和擔憂。

佛州 是少數幾個追蹤這些兒童的州之一；學校調查顯示，多達四分之一的國中生和16%的高中生參與家庭照顧工作。羅德島州 學校調查報告顯示，與其他同齡人相比，看護家人的青少年，持續經歷悲傷兩周以上的可能性，高出15%。

研究人員表示，這些孩子學習到許多技能，例如管帳和為家人做飯，通常更具同理心。但這也是有代價的；肩負照顧責任的孩子往往對別人的福祉抱持強烈責任感，錯過了與朋友往來的機會。

17歲卻要對另一個人負責

「最難的是，我才17歲，但我的生活還需要對另一個人負責。」佛州里維埃拉灘市(Riviera Beach)高中生普羅菲特(Arkeria Prophet)說。普羅菲特的9歲妹妹有發展障礙，不能走路、爬行或說話。當妹妹生病無法上學時，她會留在家裡陪她，餵她吃飯、洗澡和穿衣服，好讓媽媽可以出門上班。

佛州博卡拉頓(Boca Raton)美國青年看護協會(American Association of Caregiving Youth)創辦人西斯科夫斯基(Connie Siskowski)說：「大家都沒有意識到這些孩子在做什麼。」

過夜營讓孩子重新當孩子

該協會篩檢中學生是否是照顧者，為他們舉辦過夜營，讓他們得以休息。如果有孩子因為照顧家人而缺課或遲到，學校輔導員會將其轉介給該協會。

15歲的高一生利奧·雷米斯(Leo Remis)放學後會幫忙照顧失去行走能力的母親潔西·雷米斯(Jess Remis)做復健、協助她吃飯刷牙，他說：「這是我的日常。」

利奧本來不參加任何社交活動，後來透過美國青年看護協會結識了其他孩子，與大家一起參加過夜營；協會為他安排導師，帶他上健身房、看表演。他父親說，這些活動讓利奧有機會當個孩子，並看到還有別的孩子也在照顧家庭成員。