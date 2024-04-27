談判無果 哥大學生持續占領校園 旁觀學生曝現況
哥倫比亞大學支持巴勒斯坦的學生占領校園的抗議運動進入第二周，距離校方此前設定的自行撤離時間還有一天，但學生與校方的談判迄無進展，校園內的帳篷營地也未見撤離跡象。哥大校長莎菲克(Nemat Minouche Shafik)26日遭到學校評議會的尖銳批評，由教職員組成的評議會通過的決議指，莎菲克讓警察進入校園的決定違反了常春藤盟校的「規範和傳統」，校方在決策過程中的透明性令人擔憂。
莎菲克18日允許紐約警方進入校園，逮捕百餘名挺巴學生，導致事態惡化。不過，26日的評議會並未直接點名校長本人。
目前，哥大校園已被嚴格管控，除學校師生和員工外，僅有經特別批准的訪客可由校內人員帶領進入。校內除圖書館前的主廣場外，其他區域均正常運營，不參與抗議行動的師生可以繼續學習和生活，也有即將畢業的學生四處拍照留念。
在占領營地所在的南草坪(South Lawn)東西主步行道(College Walk)之間的草坪上，插滿了支持以色列的國旗，並把被哈瑪斯綁架的以色列人質的大幅照片掛在南草坪外的圍欄上，與草坪內支持巴勒斯坦的占領者形成對峙。不過，在記者探訪時，挺以一方的人員並未出現在校園內，挺巴一方也未拆毀這些無人看守的挺以裝置。
一位不願具名的華人學生透露，這種平靜的狀態已持續多日，在校內的感受與校外新聞中報導差異很大。
挺巴一方占領了南草坪的西半區，營地內約有百餘帳篷，有序擺放在提前畫定好的區域內。營地中部留出通道和集會所需的寬闊空間，營地「居民」在這些空間內自由組織學習小組、討論沙龍或演講場地。營地中央設有大型黑板寫著當日的集體活動日程，包括學校教授志願講學、1968年哥大學運經驗與遺產主題研討會、宗教活動以及一些文化娛樂活動等。
曾經參加過2014年香港「雨傘運動」的參觀者Mia表示，哥大的現場雖然組織上不及當年香港民主運動那樣周全，但還是讓她一到現場就彷彿回到了十年前的香港。對1989年中國民主運動有研究的華人James則說，哥大學生在營地自行組織演講和討論會的場景，像極了當年天安門廣場上的「民主沙龍」。
營地現已發展成一個能夠順利運行的烏托邦式自治社區。參與者自發組織的糾察隊在出入口內外執勤，也在營內巡視，以糾正違反社區自治規則的人。除生活和活動區外，營地內還設有後勤供應站，包括24小時提供食物和飲水的臨時「吧台」以及儲備各種常用物資的區域。
根據記者觀察，營地內夜間的活躍度明顯高於白天，說明部分學生並非全日駐紮，而是白天離開，正常上課和學習。也有學生在集體交流時透露了自己的顧慮：擔心由於參與這樣的活動而被校方秋後算帳，影響畢業甚至學業。一直在關注這場學生運動的留學生蕭同學表示，雖然很有興趣參與這歷史性的事件，但自己國際生的身分是個障礙，一旦被捕或被處分，後果不堪設想。
與此同時，數百名支持以色列的抗議者25日也在哥大校外集會，並圍繞校園進行遊行示威。示威者手持以色列和美國國旗，集體高喊「讓他們(指被哈瑪斯綁架的人質)回家」的口號，口號的音量在校內營地亦可聽到。據一名學生透露，哥大校方當日再次發郵件，警告兩方對峙可能導致局勢升級。不過，當晚沒有任何衝突發生。
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