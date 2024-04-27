談判無果 哥大學生持續占領校園 旁觀學生曝現況

哥大校園內，以色列與巴勒斯坦旗幟並立，立場相左的雙方並未相互破壞對方的裝置。(記者許君達／攝影)

哥倫比亞大學支持巴勒斯坦的學生占領校園的抗議運動進入第二周，距離校方此前設定的自行撤離時間還有一天，但學生與校方的談判迄無進展，校園內的帳篷營地也未見撤離跡象。哥大 校長莎菲克(Nemat Minouche Shafik)26日遭到學校評議會的尖銳批評，由教職員組成的評議會通過的決議指，莎菲克讓警察進入校園的決定違反了常春藤盟校的「規範和傳統」，校方在決策過程中的透明性令人擔憂。

哥倫比亞大學抗爭未息，一群教授出面抗議校長莎菲克處理不當，莎菲克腹背受敵。（歐新社） 在哥大示威營地外，設有志願糾察隊以維護自治規則並將有敵意者與抗議人群相隔離。(記者許君達／攝影) 在營地外，支持以色列的人士在草坪上插滿了以色列國旗。(記者許君達／攝影)

莎菲克18日允許紐約警方進入校園，逮捕百餘名挺巴學生，導致事態惡化。不過，26日的評議會並未直接點名校長本人。

目前，哥大校園已被嚴格管控，除學校師生和員工外，僅有經特別批准的訪客可由校內人員帶領進入。校內除圖書館前的主廣場外，其他區域均正常運營，不參與抗議行動的師生可以繼續學習和生活，也有即將畢業的學生四處拍照留念。

在占領營地所在的南草坪(South Lawn)東西主步行道(College Walk)之間的草坪上，插滿了支持以色列 的國旗，並把被哈瑪斯綁架的以色列人質的大幅照片掛在南草坪外的圍欄上，與草坪內支持巴勒斯坦的占領者形成對峙。不過，在記者探訪時，挺以一方的人員並未出現在校園內，挺巴一方也未拆毀這些無人看守的挺以裝置。

一位不願具名的華人學生透露，這種平靜的狀態已持續多日，在校內的感受與校外新聞中報導差異很大。

在公共活動區域，哥大示威參與者自行組織各種沙龍、演講或集會以分享思想或相互學習。(記者許君達／攝影) 哥大示威沙龍規模大小不一，有興趣者可自由加入。(記者許君達／攝影) 哥大示威營地的後勤保障完備，食物、飲水和生活物資等均可隨時免費獲得。(記者許君達／攝影) 占領者在哥大南草坪西側搭建起由帳篷營地組成的烏托邦式自治社區。(記者許君達／攝影)

挺巴一方占領了南草坪的西半區，營地內約有百餘帳篷，有序擺放在提前畫定好的區域內。營地中部留出通道和集會所需的寬闊空間，營地「居民」在這些空間內自由組織學習小組、討論沙龍或演講場地。營地中央設有大型黑板寫著當日的集體活動日程，包括學校教授志願講學、1968年哥大學運經驗與遺產主題研討會、宗教活動以及一些文化娛樂活動等。

曾經參加過2014年香港 「雨傘運動」的參觀者Mia表示，哥大的現場雖然組織上不及當年香港民主運動那樣周全，但還是讓她一到現場就彷彿回到了十年前的香港。對1989年中國民主運動有研究的華人James則說，哥大學生在營地自行組織演講和討論會的場景，像極了當年天安門廣場上的「民主沙龍」。

在營地中自主閱讀的學生運動者。(記者許君達／攝影) 哥大學運進行至第八天後，並無撤退跡象。(記者許君達／攝影) 捐贈者提供的帳篷供有需求者自行取用。(記者許君達／攝影)

營地現已發展成一個能夠順利運行的烏托邦式自治社區。參與者自發組織的糾察隊在出入口內外執勤，也在營內巡視，以糾正違反社區自治規則的人。除生活和活動區外，營地內還設有後勤供應站，包括24小時提供食物和飲水的臨時「吧台」以及儲備各種常用物資的區域。

根據記者觀察，營地內夜間的活躍度明顯高於白天，說明部分學生並非全日駐紮，而是白天離開，正常上課和學習。也有學生在集體交流時透露了自己的顧慮：擔心由於參與這樣的活動而被校方秋後算帳，影響畢業甚至學業。一直在關注這場學生運動的留學生蕭同學表示，雖然很有興趣參與這歷史性的事件，但自己國際生的身分是個障礙，一旦被捕或被處分，後果不堪設想。