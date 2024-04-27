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兩黨國會議員提案：公立大學須設「反猶監控員」

編譯盧炯燊／綜合26日電
國會跨黨派議員26日提案，要求教育部建立機制，監督公立大學的反猶傾向。圖為當天在紐約哥倫比亞大學外，一名身披以色列國旗的男子將一面巴勒斯坦旗從旗桿上扯下。(路透)
國會跨黨派議員26日提案，要求教育部建立機制，監督公立大學的反猶傾向。圖為當天在紐約哥倫比亞大學外，一名身披以色列國旗的男子將一面巴勒斯坦旗從旗桿上扯下。(路透)

紐約州的共和黨籍國會眾議員勞樂(Mike Lawler)和民主黨籍國會眾議員托雷斯(Ritchie Torres)共同發起議案，規定接受聯邦資助的大學及學院，必須設立反猶太主義監控員。

這項「哥倫比亞法案」(COLUMBIA Act) 的正式名稱為「大學監督和法律更新強制偏見調查和問責法案」(The College Oversight and Legal Updates Mandating Bias Investigations and Accountability Act)。

勞樂稱，過去一個多星期，哥倫比大學校園內出現騷擾及恐嚇猶太裔師生，因此有必要提出這個兩黨法案。

根據這個法案，由聯邦教育部任命一名來自外部的監控員，負責監察及打擊獲聯邦資助大學及學院內的反猶太仇恨行為。監控員除發布季度報告外，也會向地方、州和聯邦議會提出政策建議，以使大學及學院符合政策。

若有關大學及學院不遵守規定，將失去所有聯邦資金，也須支付由監督所產生的所有費用。

勞樂早前已表示支持鎮壓在校園內集會抗議的哥大學生，他說「校園內持續上升的反猶太主義是個主要問題，因此必須採取行動確保猶太學生的安全。」又說若校方沒有行動，就由國會出手。

托雷斯也表示，哥大過去一周出現的危機並非孤立事件，因此有必要採取行動。

今年2月他與一些猶太裔學生見面後，已表示考慮提出類似法案。他說校園內存在系統性反猶太主義是無可爭議的事實。

猶太 眾議員 哥大

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