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TikTok買家難覓 北京恐禁出售演算法

編譯高詣軒、盧思綸／綜合報導
拜登簽署TikTok禁令，法案要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國運營，但恐難找到口袋夠深的買家。(美聯社)
拜登簽署TikTok禁令，法案要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國運營，但恐難找到口袋夠深的買家。(美聯社)

拜登總統簽署TikTok分拆案，要求中國母公司字節跳動一年內將其出售否則禁用。若須出售，TikTok恐難找到口袋夠深的買家，且北京的出口禁令可能阻擋字節跳動賣出其最值錢的內容推薦演算法。

TikTok則指該法有違憲疑慮，並將興訟。BBC指出，相關訴訟勢必上訴到美國最高法院，TikTok是否會被禁用，恐將歷經幾年法律戰才會分曉。

美參議院23日接力眾院，以壓倒性票數通過包括要求TikTok出售或禁用的包裹法案，以防北京透過字節跳動取得美國1.7億名用戶敏感資料或用TikTok從事外宣。字節跳動將須在九個月內切割TikTok，總統可斟酌撤資進度延長90天。如未如期完成，TikTok將在美下架。

紐約時報和路透報導，TikTok第一步會是興訟，預期援引美國憲法保障言論自由的第一修正案，主張潛在買主可能變更平台內容政策，衝擊當前用戶發布內容的自由，禁用更是影響用戶言論發表自由。

TikTok美國公共政策負責人貝克曼20日表明，拜登簽字將開啟漫長法律戰；貝克曼上周受訪時也說，會持續為用戶奮戰。BBC說，至少在幾年的法律戰期間，TikTok不會被美國全面禁用。

法律專家亦認為訴訟在所難免，美國政府必須充分論述字節跳動把持TikTok造成的國家安全風險，足讓政府有必要對言論自由設限。但TikTok已有法律戰成功前例：前總統川普2020年同樣試圖逼迫該平台拆分，聯邦法官已基於言論自由等考量而阻攔。

TikTok若能從法院取得臨時禁制令，可望暫緩被迫出售，獲得更多時間在美自由運作。但若要出售，應該很難找到人能負擔其數百億美元價值，Meta、谷歌等巨頭則可能因反壟斷疑慮被禁出手收購。數家私募股權業者等投資人有意組團集資，川普任內的前財長米努勤三月就對此表達意願，惟收購成立須美國政府批准。

中國也不太可能同意TikTok出售，以免其珍貴的演算法和資料落入美國。專家指出，TikTok的推薦演算法應會納入中國的技術出口管制，這會使北京能左右字節跳動可否出售TikTok演算法。美國眾院三月通過類似的TikTok限制案時，即引發中國官員批判。

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