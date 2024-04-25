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拜登簽TikTok禁令 周受資堅守不退「能贏法律戰」 川普態度翻轉

編譯尤寶琪／綜合24日電
TikTok執行長周受資24日發布視頻表示，一定會尋求法律途徑上訴，他有信心打贏這場法律戰。（美聯社）
TikTok執行長周受資24日發布視頻表示，一定會尋求法律途徑上訴，他有信心打贏這場法律戰。（美聯社）

社群影音平台TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)24日在社群平台上表示，該社群媒體公司預期將贏得一項法律挑戰，擋下拜登總統剛簽署、將禁止1.7億美國人使用TikTok的法案。

周受資在拜登簽署法案後不久，在一段影片中表示：「放心，我們堅守立場，不會退卻。」拜登所簽署的法案，要求TikTok北京母公司「字節跳動」(ByteDance)在270天內出售美國子公司，否則就將會面臨禁令。周受資說，「事實和憲法都是站在我們這邊的，我們預期將會再次勝出。」

拜登法案所規定的最後期限為明年1月19日，同時也是拜登任期到期的前一天，但若拜登覺得字節跳動在出售TikiTok的行動上有所進展，那他就可以將期限延長三個月。拜登目前正在尋求連任，對上前總統川普的挑戰。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)23日表示：「我們並不想下禁令。但重點在於這個平台屬於中華人民共和國所有。」

川普2020年曾試圖禁止TiKTok以及阻止騰訊(Tencent)旗下所屬的中國即時通訊企業微信(WeChat)在美國展開事業，但他的努力遭到法院阻止；川普這次改變態度，在22日表示說拜登所推動的TikTok禁令如果實施了，那責任就是拜登的，並敦促選民要注意。

「毫無疑問，這是對TikTok的禁令，」周受資表示並強調，TikTok在面臨這些挑戰與限制的同時，會確保TikTok繼續運作。

可是有不少專家懷疑市面上是否有任何買家，擁有購買TikTok的潛在財力，且中國和美國政府最終是否真的會批准出售。

TikTok預計將會以法案違法第一修正案為由，提出挑戰，而TikTok使用者也預計將會採取法律行動。蒙大拿州一名法官，11月時就以言論自由為由，阻止該州對TikTok的禁令。

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