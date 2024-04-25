抗議招致反效果 TikTok網紅這次噤聲

參院24日以挾帶方式通過要求TikTok分拆案，令TikTok及許多網紅反應不及，遊說聲量也不及在眾院審議時來得大。（美聯社）

六周前眾院 推案打算禁TikTok (抖音海外版)，TikTok公司試圖鼓動其1億7000萬美國用戶用電話淹沒國會，結果招致反效果，眾院快速推案，參院配合，23日晚就送到拜登總統辦公桌；Politico政治網站報導，TikTok網紅這次禁聲不動，反映公司對法案的策略已經改變。

固然TikTok美國子公司還是有發送一些通知給客戶，鼓勵用戶遊說參議員，但加注「要有敬意」，而TikTok廣大用戶現在相對安靜，反應出公司現在對付突發新聞題材，更難以催化行動甚至對話。

一位共和黨參議員幕僚表示，本周辦公室由TikTok用戶及網紅收到的反應，相形幾周前的第一波要平靜得多。

TikTok的忠實用戶大致上很年輕，強烈支持該平台。但現在TikTok用戶有多少人真在追蹤該法案，或在乎app可能遭禁，或及時抗議而扭轉命運，由TikTok本身倒是看不出來。

有些走新聞風格的TikTok帳號是搶在眾院上周投票 之前，有貼文解釋國會的舉措沒錯，而且失望的用戶跑到政治人物的評論下方去留言。眾院20日通過TikTok法案，趁超級盃時加入TikTok的拜登連任選戰陣營有貼短視頻，談菜鳥選民，以及邊界安全開支，TikTok用戶也貼文酸他們。

@SolGroveJewelry貼文說，「TikTok夠安全，可供競選之用，但公民用來不安全？太好笑了吧。」該用戶揚言拜登若真禁了TikTok，就不投票給他。

法案要求抖音出售在美業務，不然就查禁，立法之快讓TikTok美國分公司猝不及防，很多TikTok創作人為自己的未來感到憂心。

23日一群TikTok創作者來到國會山莊，抗議參院對法案投票，重演3月時的行動，但對國會投票並無明顯影響。

華府對TikTok採取行動，對用戶的影響、用戶可能的政治反彈，一直是爭辯的考量。按丕優研究中心(Pew Research)民調，TikTok還沒對政治發展做足準備，隨時傳遞更新。許多TikTok用戶瀏覽時，就放任其參數帶他們觀看極為個人、無關長期的內容，而非定期檢查他們追蹤的帳號去了解最新活動。

博爾德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)教授費斯勒(Casey Fiesler)表示，要搞懂整個TikTok平台真發生什麼，十分困難，至於國會抖音法案，用戶們好像疲勞了。

靠創作TikTok內容賺錢的人，現在才打頭陣反對查禁該app。