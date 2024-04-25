拜登簽TikTok禁令 脫中期限設任期最後1天…競選團隊照用不誤

參眾兩院接連通過要求TikTok要與中國母公司字節跳動要在一年內分拆，影響巨大，但未來還將面臨漫長的法律戰。（路透）

拜登 總統24日在TikTok (海外版抖音 )禁令上簽字，若抖音不把在美業務分割出售給美方，就全國禁用；TikTok由母公司字節跳動剝離期限設在九個月後、拜登本任期最後一天；但是拜登雖簽署法律生效，他的競選團隊仍照用TikTok不誤。

美聯社報導，TikTok法案含括在更大的援助950億元給烏克蘭、以色列包裹法案之中，獲參院以79票贊成、18票反對通過。眾院共和黨上周與參院協商後，決定把抖音法案附加在高優先的配套包裹案中，以利快速通過。

新法案給字節跳動九個月時間出售TikTok，展期三個月。法案另禁止字節跳動掌控TikTok的演算法，即按照用戶的興趣，把短視頻輸送給他們；演算法讓TikTok變成潮流設定的平台。

本法案之通過，代表華府兩黨長期以來對中國威脅、中國控有抖音的擔憂，至此達到高峰；TikTok在美擁有1億7000萬用戶。多年來國會議員及政府官員，對中方可能強迫字節跳動把美國用戶數據繳交出來、或在TikTok上壓制或推銷特定內容，進而影響美國。

參院商務委員會主席坎特韋爾(Maria Cantwell)表示，國會立法不是為了處罰字節跳動、TikTok或個別公司，而是為了防止敵對外國執行間諜、偵監及惡意活動，傷害弱勢的國人、軍人以及政府工作人員。

反對本法案的人表示，中國政府用別種方式仍可輕易取得美國人的資訊，例如透過商業數據掮客；援外配套案中設有條文，規定數據掮客把「能識別個人的敏感數據」銷售給北韓、中國、伊朗及俄羅斯，還有那些國家的事業體為非法。

但是國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，拜登連任競選團隊打算使用TikTok，至少到明年。團隊人員表示，媒體環境支離破碎，競選團隊必須出現在選民愛去的場所找他們；TikTok名列團隊要現身的許多場合，團隊要確保競選內容讓選民看得到。

拜登團隊貼上TikTok的視頻經常主打拜登本人，即便白宮表示在TikTok上貼視頻，「考量到數據的完整，有合理的國安顧慮」，仍然如此。另位選戰人員表示，拜登會不會繼續貢獻抖音內容，目前言之過早。