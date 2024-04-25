1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

樂齡會(AARP)調查發現，約四分之一50歲以上、尚未退休 的美國人預期自己「永遠無法退休」， 70%則擔心物價漲速高於收入。

70%憂物價漲速高於收入

這家非營利機構24日發布調查報告說，四分之一已屆退休年齡的美國人沒有退休儲蓄。

儘管經濟學家和決策者都認為，美國經濟經過兩年通膨飛漲的考驗，已經軟著陸，銀髮族卻對自己的財務狀況感到擔心。他們無法存錢退休的最大原因 ，是日常生活支出及房貸或租屋的負擔太重。

50歲以上未退休國人， 70%擔心物價漲速高於收入。(美聯社)

這項調查結果對今年的選舉很重要，因為民主黨的拜登 和共和黨的川普都在爭取銀髮族的選票，而他們歷來都是最熱心投票的族群，且對政策很有意見。

樂齡會和NORC公共事務研究中心合作調查8000人的意見，發現50歲以上的美國人中，三分之一的信用卡債超過1萬元，12%卡債還高於2萬元。37%擔心沒錢負擔像吃住的基本生活開支。

樂齡會負責研究的副會長文卡特斯瓦然(Indira Venkateswaran)說，根本沒法存退休老本的人太多了，加上日常基本開銷不斷上升，退休談何容易？「日常開銷持續，是多存點錢以便退休的最大障礙，某些年長者說，他們從不期待能退休。」

不過，50歲以上自認退休無期者的比率還算穩定，2022年1月有23%，同年7月有24%。樂齡會公共政策研究所資深顧問約翰(David John)說，年紀大了還在工作的人增加，部分原因是「退休儲蓄還不夠」，而這問題可能會持續下去。

2022年國會選舉的人口普查資料顯示，65歲以上選民佔了總投票人數的30.4%，18-24歲的Z世代和42歲以下千禧世代合起來，也不過11.7%。

拜登、川普爭取銀髮選票

拜登看準銀髮選票的威力，向大藥廠爭取調降聯邦醫療保險（Medicare，又稱紅藍卡 ）處方藥的價格，譬如胰島素自付額最高35元，以博得銀髮族的好感。但是川普卻表示不反對調降社安金和紅藍卡的福利，「削減福利的辦法多的很。」