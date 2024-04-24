我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

從戰事到芬太尼 布林肯訪中要談4分歧

編譯俞仲慈／綜合23日電
國務卿布林肯23日訪中。圖為布林肯（左）於今年2月慕尼黑安全會議期間會見中國外長王毅。（中新社）
國務卿布林肯23日訪中。圖為布林肯（左）於今年2月慕尼黑安全會議期間會見中國外長王毅。（中新社）

根據美聯社報導，國務院官員透露此次布林肯(Antony Blinken)訪問中國，將以明確、坦誠的態度，與北京高層會談，化解雙方日益嚴重的分歧問題。

1.俄烏戰爭

國務院官員透露，「透過中國支持，可強化俄羅斯國防工業重建，嚴重影響俄烏戰爭」，因此白宮憂心中俄貿易有暗助俄軍之實，布林肯上周指控：「如果中國宣稱希望與歐洲等國家建立良好關係，那麼就不該同時幫助冷戰結束後對歐洲安全的最大威脅。」

中國外交部發言人汪文斌駁斥布林肯的說法；他說：「美方一邊推出大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常經貿往來進行無端指責，這種做法極為虛偽，也十分不負責任。」

2.中東緊張局勢

以哈戰爭爆發以來，布林肯多次與中國外長王毅通話，要求中國發揮對伊朗的影響力，以壓制哈馬斯(Hamas)、黎巴嫩真主黨(Hezbollah)、葉門「青年運動」(Houthis)等代理武裝組織。

布林肯本月透過電話向王毅表示：「戰爭升級不符合任何人利益，各國應該呼籲伊朗不要升級」並呼籲中方：「利用任何管道或影響力，向包括伊朗在內等各方，傳達克制的必要性。」

3.台灣與南海問題

近年來，北京政府對台灣與東南亞鄰國虎視眈眈，讓美國擔心中國在南海與周邊地區的挑釁，同時強烈譴責中國進行威脅台灣的軍事演習，另一方面，白宮歷任持續穩定增加對台軍售也激怒中國。

國務院官員透露，布林肯將「在私下和公開場合，強調美國對維護台海和平穩定的長期關注」。

4.人權與類鴉片類藥物

中國新疆、西藏以及香港人權問題，向來是美國關注焦點，尤其中國「錯誤拘留」數名美國公民，兩國立場嚴重分歧，中方也一再指控美方不當干涉內政，但國務院官員透露布林肯將再次提出質疑。

另外美中兩國去年同意成立專責小組，研究遏制鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)從中國出口至其他國家的管道，不過官員透露，由於芬太尼藥廠找到規避法律的新手法，因此中國打擊芬太尼的成效有限。

布林肯 國務院 伊朗

上一則

日本前首相麻生太郎訪美 與川普會面相談1小時

下一則

布林肯訪中之際 北京官員：美傷中利益 但兩國關係穩定

延伸閱讀

布林肯訪中前再談「產能過剩論」 中國央媒：這談判籌碼能奏效嗎？

布林肯訪中前再談「產能過剩論」 中國央媒：這談判籌碼能奏效嗎？
布林肯訪中在即 議員喊：中國不是美國的朋友

布林肯訪中在即 議員喊：中國不是美國的朋友
美國擬制裁中國銀行 阻北京支援俄軍事生產

美國擬制裁中國銀行 阻北京支援俄軍事生產
布林肯訪中將會晤王毅 中國外交部提5大焦點

布林肯訪中將會晤王毅 中國外交部提5大焦點

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？