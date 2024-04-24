從戰事到芬太尼 布林肯訪中要談4分歧

國務卿布林肯23日訪中。圖為布林肯（左）於今年2月慕尼黑安全會議期間會見中國外長王毅。（中新社）

根據美聯社報導，國務院 官員透露此次布林肯 (Antony Blinken)訪問中國，將以明確、坦誠的態度，與北京高層會談，化解雙方日益嚴重的分歧問題。

1.俄烏戰爭

國務院官員透露，「透過中國支持，可強化俄羅斯國防工業重建，嚴重影響俄烏戰爭」，因此白宮憂心中俄貿易有暗助俄軍之實，布林肯上周指控：「如果中國宣稱希望與歐洲等國家建立良好關係，那麼就不該同時幫助冷戰結束後對歐洲安全的最大威脅。」

中國外交部發言人汪文斌駁斥布林肯的說法；他說：「美方一邊推出大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常經貿往來進行無端指責，這種做法極為虛偽，也十分不負責任。」

2.中東緊張局勢

以哈戰爭爆發以來，布林肯多次與中國外長王毅通話，要求中國發揮對伊朗 的影響力，以壓制哈馬斯(Hamas)、黎巴嫩真主黨(Hezbollah)、葉門「青年運動」(Houthis)等代理武裝組織。

布林肯本月透過電話向王毅表示：「戰爭升級不符合任何人利益，各國應該呼籲伊朗不要升級」並呼籲中方：「利用任何管道或影響力，向包括伊朗在內等各方，傳達克制的必要性。」

3.台灣與南海問題

近年來，北京政府對台灣與東南亞鄰國虎視眈眈，讓美國擔心中國在南海與周邊地區的挑釁，同時強烈譴責中國進行威脅台灣的軍事演習，另一方面，白宮歷任持續穩定增加對台軍售也激怒中國。

國務院官員透露，布林肯將「在私下和公開場合，強調美國對維護台海和平穩定的長期關注」。

4.人權與類鴉片類藥物

中國新疆、西藏以及香港人權問題，向來是美國關注焦點，尤其中國「錯誤拘留」數名美國公民，兩國立場嚴重分歧，中方也一再指控美方不當干涉內政，但國務院官員透露布林肯將再次提出質疑。

另外美中兩國去年同意成立專責小組，研究遏制鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)從中國出口至其他國家的管道，不過官員透露，由於芬太尼藥廠找到規避法律的新手法，因此中國打擊芬太尼的成效有限。