挺巴學運／大學面臨兩難 保護校園安全vs.保障言論自由

5月是各大學的畢業季，各地延燒的學生示威浪潮，恐怕會打亂學校和學生的安排。圖為耶魯大學內挺巴勒斯坦的學生遊行。（美聯社）

自去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列 以來，大學校園便處於緊張與動盪之中，校方在努力平衡校園安全和言論自由權利的同時陷入兩難，許多學校幾個月以來容忍示威和其他擾亂行為，現在轉而更嚴厲的約束行動，最近校園對學生示威者實施一系列的處罰，包括停學、退學。

哥倫比亞大學校長莎菲克(Minouche Shafik)表示中東衝突相當可怕，她理解許多人正經歷深刻的道德痛苦，22日她寫給學校社群的一封信函稱：「但我們不能讓一個團體發號施令，試圖破壞畢業典禮等重要的里程碑，只為了推動他們的觀點。」

新措施對於阻止示威並未發揮太大效用，近幾日親巴勒斯坦示威者在全國各地的校園內紮營，包括哥大 、密西根大學、麻省理工學院、耶魯大學等，數十名示威者在無視離開警告後被逮捕。

儘管大學校園內的示威大部分皆和平地進行，但有些抗議活動已經變得具有侵略性，一些猶太 學生表示，許多對以色列的批評已經轉向反猶太主義，使他們感到不安。

示威者要求大學採取一系列行動，如呼籲戰爭停火，或是從與以色列做生意的軍火公司撤資等。在麻省理工學院，示威者還要求校方停止據稱受以色列國防部資助的大學計畫。

雙方的緊繃情緒令猶太和穆斯林學生都感到不安，根據芝加哥大學安全與威脅計畫(Project on Security and Threats)3月發布的一份報告，超過半數的猶太、穆斯林學生，以及五分之一的大學生表示，由於在以哈衝突中的立場，他們在校園中覺得不安全。

近期可能會遇到示威者抗議的畢業典禮講者包括拜登總統，下個月他將在莫爾豪斯學院 (Morehouse College)、美國陸軍官校演講。

本月稍早，反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)發表一封給大學校長的公開信，敦促他們「採取明確果斷的行動」，確保畢業典禮順利安全地進行。

幾所大學已在新的一年修改示威規則，1月美國大學(American University)即禁止室內的示威活動；哈佛大學在春季學期開始提供指導方針，有效地將示威限制在戶外區域。