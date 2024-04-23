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「哥大校長下台」紐約州眾議員聯名逼退 金主擬撤捐款

編譯尤寶琪／綜合22日電
哥大教授22日穿上博士袍集體支持挺巴學生的示威抗議權利。(美聯社)
哥大教授22日穿上博士袍集體支持挺巴學生的示威抗議權利。(美聯社)

眼見知名大學校園內爆發學生親巴勒斯坦的激烈抗議活動，導致各方對學校領導階層的批評日益增加，哥倫比亞大學所在的紐約州全部共10名共和黨國會眾議員，22日聯名公開信要求哥大校長莎菲克(Minouche Shafik)辭職下台。哥大校友也看不過去校方的消極處理態度。

由眾議員史黛芬妮克(Elise Stefanik)所領銜的共和黨籍眾議員表示，哥大校園已經成「無政府狀態」，莎菲克未能履行為學生提供安全學習環境的義務。

哥大校園21日再遭數百名學生紮營占領，抗議拜登政府對以哈戰爭的反應，表態支持衝突停火，並敦促國會停止向以色列提供軍事援助，要求校方撤出撤出投資以色列相關的校產。

哥倫比亞大學校長莎菲克，處理校園學生抗議，受到來自各界極大壓力。(美聯社)
哥倫比亞大學校長莎菲克，處理校園學生抗議，受到來自各界極大壓力。(美聯社)

紐約警方19日應哥大校長之請，進入校園，逮捕百餘名抗議校方處理反猶事件的挺巴勒斯坦學生，但示威活動反因此而惡化，21日更多學生再次在校園紮營抗議。全美其他名校校園也有相同的挺巴的學生示威活動。

眾院教育及勞工職川委員會去年12月曾就校園反以挺巴的學生示威活動失控，舉行聽證。結果導致哈佛大學與賓州大學兩校校長發言不適而先後去辭。委員會上周再次請哥大校長莎菲克出席聽證。

共和黨眾議員在聯名信中寫到：「校園目前的情況，是你們政策和錯誤決定導致的。根據最近發生的事件，以及妳在國會的證詞，讓我們對妳這個曾受人尊敬的機構，毫無信心。」

「目前發生的情況是妳政策執行不嚴和明顯雙重標準導致的情況，」信中寫到，「雖然腐敗是系統的問題，但責任卻是完全落在妳身上。該是哥大從這可恥的情況中走出來，展開新篇章的時候了。這只能透過恢復秩序和妳的辭職來實現。」

除了共和黨，22日也有民主黨議員出聲表態要求莎菲克辭職，賓州民主黨籍的國會參議員費特曼(John Fetterman)就是其中一人。一群猶太眾院民主黨人，在22日訪問哥大期間也補充，表示若不盡快做出改變，那他們就也可能會加入要求校長辭職的行列。

紐約州國會眾議員戈特曼爾(中)等眾議員22日在哥倫比亞大學舉行記者會，表達關切校...
紐約州國會眾議員戈特曼爾(中)等眾議員22日在哥倫比亞大學舉行記者會，表達關切校園內抗議情況。(美聯社)

紐約市員警22日在哥倫比亞大學嚴陣以待。(美聯社)
紐約市員警22日在哥倫比亞大學嚴陣以待。(美聯社)

此外，不少哥大校友金主，包括新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)老闆克瑞夫特(Robert Kraft)和億萬富豪投資人庫柏曼(Leon Cooperman)等人，也因為親巴勒斯坦抗議活動導致校園緊張局勢加劇，開始考慮要撤銷對母校的支持。

在莎菲克22日宣布改舉行線上課程來緩和抗議活動的敵意後，克瑞夫特譴責校園抗議活動。

「我在採取糾正措施之前，不太願意繼續支持哥大，」克瑞夫特在聲明中表示，「我希望哥大及其領導階層，能以立即結束這些抗議活動來對抗這些仇恨，並努力贏回我們這些對該機構失去信心者的尊重和信任。」

哥大 眾議員 共和黨

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