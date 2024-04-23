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內唐亞胡喊痛擊哈瑪斯 美擬制裁以色列

編譯高詣軒、盧思綸／綜合報導
以色列總理內唐亞胡表示未來數日將對哈瑪斯升高軍事壓力。(路透)
以色列總理內唐亞胡表示未來數日將對哈瑪斯升高軍事壓力。(路透)

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)21日發表猶太教逾越節談話，宣告未來幾天將對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯升高軍、政壓力。但據美聯社等外媒報導，美國擬最快22日宣布制裁被控在約旦河西岸侵害人權的以軍所屬「猶太永恆營」(Netzah Yehuda)，恐會進一步影響日益緊繃的美以關係。

內唐亞胡在預錄影片說，以色列133名同胞仍被關在哈瑪斯的「地獄」，無法享用逾越節晚餐。以色列將再痛擊哈瑪斯，以解救受困加薩的人質。

以軍發言人哈加里21日也說，人質已遭俘兩百天，以軍將戰鬥到人質獲釋，以軍參謀長也已批准下一步作戰。但他未多做詳述。

國務卿布林肯將宣布對以軍所屬「猶太永恆營」提出制裁。圖為布林肯22日在國務院主持...
國務卿布林肯將宣布對以軍所屬「猶太永恆營」提出制裁。圖為布林肯22日在國務院主持2023年國際人權報告的說明。(美聯社)

21日晚間美國為首聯軍一座駐敘利亞基地被至少五枚火箭襲擊，伊朗支持的伊拉克民兵聯盟「伊拉克伊斯蘭反抗運動」被控動手。這是伊拉克境內親伊朗團體自2月初停止攻擊美軍人員以來，美軍再次成為攻擊目標，但未傳有人傷亡。

另據紐約時報與Axios等媒體報導，美國正考慮制裁猶太永恆營等以軍部隊，這將是美方首次制裁以軍。其法源為美國1997年的「雷希法」(Leahy law)，該法禁止被控侵犯人權的外國軍事單位接受美國援助或訓練。

猶太永恆營是1999年替遵守嚴格宗教規範、要求男女分隔的極端正統猶太男性所設，也吸引約旦河西岸(下稱西岸)的以色列民族主義強硬派屯墾者，曾被控在西岸對巴人施暴。

其嚴重事件包括前年一名78歲巴裔美籍男子歐瑪，遭該營拘禁時身亡，驗屍結果顯示他死於恐懼引發的心臟病。

該營原以西岸為據點，僅占以軍當地兵力一小股。歐瑪事件後，以色列前年底將該營調離西岸，改駐紮以北。去年10月以哈開戰後，該營轉移到以南與加薩邊境。

以軍21日聲明，該營官兵正參與加薩戰事，謹遵以軍規範和國際法。

三位美方知情人士向Axios提到，美國國務卿布林肯可能近幾天內宣布制裁該營。兩位知情人士則向美聯社說，美方最快22日會宣布。

紐時報導說，該制裁帶來的實際影響不明，畢竟很難追蹤特定以軍單位的金流，除了該營，以軍其他有爭議的部隊亦未接受美方訓練。

內唐亞胡則在社群媒體強烈反對，並稱美方制裁舉動既荒謬又不道德。以色列中間派的戰時內閣成員甘茨及防長葛朗特均已向布林肯喊話，呼籲重新考慮制裁決定。

以色列 猶太 加薩

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