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美國逼TikTok「脫中」 中國工程師設計的演算法是關鍵

編譯盧炯燊／綜合20日電
國會眾院20日通過禁止TikTok法案並交予參院，要求TikTok剝離中國母公司字節跳動。(美聯社)
國會眾院20日通過禁止TikTok法案並交予參院，要求TikTok剝離中國母公司字節跳動。(美聯社)

國會眾院20日以360票對58票通過禁止TikTok法案並交予參院，預計參院最快在23日(周二)投票及通過，總統拜登也會很快簽署。法案最重要內容是除非TikTok剝離母公司字節跳動，將之出售，否則會遭全面禁制。

一直以來，無論是兩黨議員或是政府所持理由是，TikTok及字節跳動會將美國用戶資料交到中國政府手中；同時也擔心中國可能利用TikTok的內容推薦來助長錯誤訊息，因此非要它剝離中國不可。

他們舉出的例子包括在以色列與哈瑪斯戰爭期間，TikTok助長了反猶太主義的蔓延，向美國用戶宣傳親巴勒斯坦的內容。在總統選舉期間，藉著大量的虛假訊息來影響選舉結果。

紐約時報早前有分析指出，TikTok構成的安全威脅與TikTok擁有權的關係並不重要，更重要的是其發揮作用的程式碼以及獨有的演算法。TikTok利用其演算法，向用戶提供更多他們想要的內容，因此以目前約有1.7億美國人使用這個應用程式來計算，受其影響之大可以想像。

分析指出，中國工程師設計的程式碼，似乎比美國人自己更了解美國消費者的心理，也沒有一家美國公司有能力取代它，因此也引發疑慮，由聯邦到州政府都擔心中國政府，利用TikTok收集的數據來追蹤民眾的習慣和品味。

諷刺的是，就連總統拜登也利用TikTok來增取選民支持，目前在這個短視頻平台上已有數十個競選影片。

拜登政府及國會議員全力推動字節跳動出售TikTok，參議院情報委員會主席華納(Mark R. Warner)也支持這個法案，同時強調任何出售TikTok的交易，都需要確保演算法不會繼續留在北京，或是必須由完全獨立於北京那套演算法的演算法取代。

中國早已頒布規定，字節跳動在將任何演算法授權給外人之前，必須獲中國政府批准，但幾乎任何人不會相信，北京當局會核准相關許可。因此即使TikTok賣給了美國人，但一個沒有演算法的TikTok，對用戶毫無用處，對投資者更無價值。

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