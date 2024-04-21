反對美國禁TikTok 馬斯克：這不是美國所主張的

擁有社媒平台的馬斯克反對禁用TikTok，稱不符憲法第一修正案。(美聯社)

身為特斯拉(Tesla)、太空科技公司SpaceX創辦人、社媒平台X公司老闆…的億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)，公開反對美國禁止TikTok ，聲稱這不但與憲法第一修正案相衝突，而且「這不是美國所主張的」。

馬斯克19日在社媒平台X貼文指出，儘管禁止TikTok，會讓他擁有的社媒X獲益，但他不會支持這項禁令。「在我看來，TikTok不應該在美國被禁止，儘管這個禁令可能有利於X平台。但這樣做是違反言論及表達自由，這不是美國所主張的。」

馬斯克這番說法，顯然是衝著眾院 通過有關TikTok的立法而來。

這個正式名稱為「保護美國人免受外國對抗性控制應用程式侵害法案」(Protecting Americans from Foreign Adversarial Controlled Applications Act)，3月在眾院壓倒性通過，規定TikTok必須在六個月內剝離中國母公司字節跳動。

眾院共和黨領導人日前公布了一項以國家安全優先事項為中心的法案，其中包括TikTok若未能與中國母公司字節跳動剝離，那將會禁止TikTok在美國使用。

這個法案獲得了參院商務委員會主席坎特韋爾(Maria Cantwell)的大力支持，同時將TikTok剝離字節跳動的時間由原先的六個月延長至一年。

她說，延長剝離期限是必要的，以確保新買家有足夠的時間完成交易。

馬斯克反對禁止TikTok的立場與民主黨進步派一致，這些民主黨人一直擔心這項立法可能侵犯用戶言論自由。

拜登總統早已表明，如果禁止TikTok法案在參眾兩院獲得通過，他會盡快簽署正式成為法律。