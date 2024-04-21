美太平洋艦隊司令 將出席中國主辦海軍論壇

美國太平洋艦隊司令柯勒(圖)將率領美國代表團，參加由中國海軍主辦、21日起在青島舉行四天的「西太平洋海軍論壇」(WPNS)第19屆年會。(取自美國海軍官網)

「南華早報」(SCMP)20日引述消息人士說法指出，美國太平洋艦隊司令柯勒(Stephen Koehler)將率領美國代表團，參加由中國海軍主辦、21日起在青島舉行四天的「西太平洋海軍論壇」(Western Pacific Naval Symposium，WPNS)第19屆年會。

這項國際性論壇以「命運與共的海洋」為主題，將有29個國家、180多名海軍代表與會。論壇期間適逢中國人民解放軍海軍成立75周年。柯勒預計將會見「中國對口人士」。外交消息人士表示，美中雙方都在「尋求更多溝通」。

美國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)16日甫與中國防長董軍視訊通話，奧斯丁重申美國的「一個中國」政策，並強調台海和平穩定的重要性；那是近17個月來雙方防長級別首次交流，也是董軍去年12月接任防長以來首次與美方對口互動。

WPNS每兩年召開一次，第19屆年會正值西太平洋地區海上安全風險及挑戰加劇之際。中國上次主辦WPNS是在2014年。

美中海軍司令預料將在論壇期間舉行會談，將是去年11月加州 拜習峰會後，近幾個月緊張局勢加劇之際，雙方高層一系列互動的最新機會。

分析人士表示，柯勒出席論壇，凸顯美中各層級軍官加強交流合作、減少誤判的必要性。

南京大學國際關係教授朱鋒(Zhu Feng)指出，中美海軍高級官員可能在論壇期間舉行會談，可促進多層次多領域坦誠對話，有助穩定雙邊關係。