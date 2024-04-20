中啟用M503銜接航線 台譴責造成區域不穩、增飛安風險

中國民航局19日清晨突然宣布「福建地區空域實施優化調整」，當天啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行。圖為桃園機場中國航班。（記者季相儒／攝影）

中國民航局19日宣布「福建地區空域實施優化調整」，當天啟用M503航線W122（福州）、W123（廈門）銜接線由西向東運行；國台辦隨後指出，這對兩岸同胞都有利。台灣行政院長陳建仁表示，中國片面改變航線，破壞2015年以來關於航線的共識，也造成區域不穩定的狀況，予以嚴重的譴責，希望中國能夠收回，大家都能遵守區域和平應扮演的重要角色。

這是繼中國片面宣布M503航線後，進一步公告其銜接航線，更為壓縮兩岸間的航路，也更為靠近台灣所管轄的金門、馬祖地區。

中國民航局並提到5月16日「福州長樂機場進離場空域將進一步優化調整」，該局強調，今年民航已由恢復發展轉向增量提質階段，此次優化福建地區空域、調整M503航線及其銜接線運行，有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，此次啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，「是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利」。

朱鳳蓮強調，M503航線位於上海飛行情報區內，「設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作」。

台灣民航局為此表達嚴正抗議，指W122航路緊鄰馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬，W123航路更貼近金門終端空域，最近處僅間隔1.1浬，雙方空域間隔甚小，存在一定風險；現航路進一步雙向使用，將導致區域航情及飛航管制作業複雜度增加，大幅升高飛安風險，要求盡速協商。