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950億援外法案邁關鍵一步 眾院最快今表決

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長強生冒著被共和黨同志罷黜的威脅，今天(20日)將援助烏克蘭、以色列及台灣等軍援案交付表決，並可望獲得民主黨的支持。（美聯社）
眾院議長強生冒著被共和黨同志罷黜的威脅，今天(20日)將援助烏克蘭、以色列及台灣等軍援案交付表決，並可望獲得民主黨的支持。（美聯社）

眾院議長強生(Mike Johnson)運籌帷幄之下，對烏克蘭、以色列及台灣提供軍援的規模950億元援外法案，雖然遭到共和黨極右派持續杯葛及反對，19日在316名兩黨眾議員聯手支持下一舉克服程序障礙，朝向法案過關邁開關鍵一步。提案最快20日在眾院交付全院表決，然後送交參院審議。

伊朗上周末對以色列發動無人機與飛彈攻擊。以色列官員說，以色列19日稍早已對伊朗發動回擊。中東局勢最新變化預料不會對眾院軍援法案表決造成影響，但某些民主黨籍國會議員嚴厲批評加薩(Gaza)地區平民死傷慘重。絕大多數共和黨眾議院將支持軍援法案，法案當中納入了民主黨陣營要求的加薩人道援助。

兩黨眾院罕見結盟，共計316名眾議員19日早晨在程序表決中投下贊成票，其中民主黨有165票，共和黨占151票，由此可見共和黨內部對於軍援提案反應冷淡。

上台將近半年的強生，這一刻意義重大。出任議長以來，強生必須小心翼翼面對共和黨內鬥，如果過度依賴民主黨支持，恐將因此痛失議長寶座。同為共和黨保守派的喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)與肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)，不滿強生力推軍援烏克蘭卻未堅持拜登政府必須先鞏固美墨邊境安全，先後揚言要啟動罷黜議長動議(motion to vacate)。

格林、馬西何時發起罷免投票仍不明朗，但亞利桑那州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)19日在軍援法案通過程序表決之後，表態支持對強生提出罷免。共和黨目前在眾院以2席之差位居多數，戈薩加入罷免行列意味著強生必須靠民主黨出手解圍，才能保住議長大位。

儘管依賴民主黨恐讓自己烏紗帽不保，軍援法案表決時強生仍然依靠民主黨大力支持。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)18日晚間決定，為了讓軍援法案有足夠票數過關，將會「盡一切所能」。傑佛瑞斯的拍板讓情勢突然出現轉機，因為強生直到本周之前對於推動軍援法案始終進展緩慢，並未承諾將有進展。

軍援法案通過程序表決後，傑佛瑞斯在記者會上說，眾院民主黨團再一次為美國民眾排除立法障礙。他說：「從本屆國會開議之初，我們就明白表示將把人民擺在比政治之上。」

民主黨 眾院 共和黨

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