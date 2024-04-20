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哥倫比亞大學生挺巴示威未退 多所大學響應、宣布罷課

記者范航瑜／紐約報導
哥倫比亞大學西草坪19日仍有數十名反以色列示威者宿營。(讀者提供)
哥倫比亞大學西草坪19日仍有數十名反以色列示威者宿營。(讀者提供)

在前一日的大規模逮捕和此起彼伏的抗議活動後，紐約哥倫比亞大學的挺巴示威19日進入第三天，西草坪上仍有數十名反以色列示威者宿營，聲援巴勒斯坦以及前一天被捕的100多名示威者。包括哈佛大學在內的多所大學紛紛響應，組織集會聲援哥大學生，甚至宣布將罷課。

19日，哥大校園的草坪上仍有學生駐營示威。他們大多戴著黑色口罩，並揮舞著巴勒斯坦的旗幟。手中舉著的牌子上寫著「加入我們」，「以色列的炸彈，你們今天殺死了多少孩子？」居住在五條街之外的華人學生表示，夜裡10時還能聽到抗議口號和唱歌的聲音。

北卡羅來納大學(University of North Carolina)、波士頓大學(Boston University)、俄亥俄州立大學(Ohio State University)等學校的巴勒斯坦學生組織都陸續舉行了聲援集會，表示支持哥大的「加薩團結營地」(Gaza solidarity encampment)的緊急抗議活動。哈佛大學巴勒斯坦團結委員會宣布將罷課，聲援「堅定的哥倫比亞學生」。

哥倫比亞大學西草坪19日仍有數十名反以色列示威者宿營。(讀者提供)
哥倫比亞大學西草坪19日仍有數十名反以色列示威者宿營。(讀者提供)

本次抗議活動始於17日，當天校長沙菲克(Nemat 'Minouche' Shafik)赴華府國會說明哥大處理近期校園內反猶太事件立場。學生和教職工隨即在校園聚集，搭帳篷示威。

沙菲克18日向市警致信，要求他們移除占領校園南草坪的人員，原因是「違反了大學的規章政策。」並且她表示授權警方拆除營帳，是基於「校園安全」考量。市長亞當斯(Eric Adams)在當晚的新聞發布會上表示，逮捕人數已達108人以上。

目前，哥倫比亞大學大門安保異常嚴格，僅允許學生和教職工出示證件後進入。

巴勒斯坦 哥大 哈佛大學

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