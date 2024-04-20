雙方克制…以色列「有限」空襲 伊朗卻稱攻擊者不是以「不必報復」

伊斯法罕核設施外面，有軍事人員警戒。（路透）

西方國家官員表示，以色列 19日對伊朗 境內發動空襲，爆炸地點接近伊朗核設施，但未傳出人員傷亡。德黑蘭當局淡化這起事件，未提及以色列，並表示沒有報復的計畫，似乎試圖避免引發區域戰爭。

多家媒體報導，以色列此舉似乎是針對伊朗13日以大批無人機與飛彈攻擊以色列的有限報復。以、伊兩國當局的回應大多都輕描淡寫，多國也呼籲以伊兩國克制。

伊朗媒體和官員表示，為數不多的爆炸聲響是防空系統在中部的伊斯法罕市（Isafahan）上空擊落三架無人機所致，未遭到飛彈襲擊，另在西北部的大不里士市附近也傳出爆炸聲響。值得注意的是，他們稱這起攻擊是「滲透者」所為，而不是出自以色列，因此沒必要報復。

但伊朗當局一度禁止商用客機起飛。

路透報導，攻擊規模有限而且伊朗反應平淡雙雙顯示著，自從伊朗13日對以色列展開無人機和飛彈攻擊以來，避免以伊爆發全面戰爭的日以繼夜外交努力似乎已竟其功。

伊軍總司令墨沙維對伊朗官媒說，來襲的幾個飛行物未造成損害。聯合國國際原子能總署（IAEA）除證實伊朗沒有核設施受損，並呼籲相關各方要最大程度地克制。

布林肯 稱美未涉入

以色列官員說，該國18日晚間即告知美方打算空襲伊朗，讓最密切的盟友美國提早幾小時知悉，但美國國務卿布林肯指稱，美方並未涉入。以色列領導高層及軍方迄未對此置評。

中國外交部發言人林劍則說，中方反對任何導致緊張進一步升級的行為。歐盟執委會主席范德賴恩呼籲伊朗、以色列及其盟友，勿使中東局勢升級。俄羅斯同樣敦促以伊保持克制。

儘管通知內容並不包括空襲細節，但以方表明，執行攻擊時計畫避開伊朗首都德黑蘭及其鄰近地區，將針對和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的特別軍事任務或設施。

伊朗中部城市伊斯法罕有核設施和軍事基地，19日疑似遭到以色列報復攻擊，但未破壞實體設施。（美聯社）

伊斯法罕有一座伊軍空軍基地，也是伊朗核計畫的一處要地。德黑蘭雖堅稱該計畫純屬和平用途，但以色列及西方均擔憂，該計畫可能讓伊朗具備研製核武能力。

當天是哈米尼生日

多家航空公司航班19日雖一度改道或折返，以避開伊朗領空，但之後德黑蘭機場恢復運作。以色列1日空襲伊朗駐敘利亞使館，伊朗13日對以色列境內發動無人機及飛彈攻擊，紐約時報報導，19日的爆炸是循環報復的其中一環。

據伊朗最高領袖哈米尼官網，哈米尼生於1939年4月19日，其生日竟跟以色列此次報復同一天。