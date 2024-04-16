特斯拉全球大裁員10%、約1.4萬人被炒 2副總裁也走人

馬斯克13日在加州洛杉磯出席活動。(路透)

特斯拉 (Tesla)15日宣布全球裁員 逾10%，影響約1萬4000人，包括兩名資深副總裁，分別是能源與動力元件主管巴格林諾(Drew Baglino)，以及公共政策和業務發展副總裁帕特爾(Rohan Patel)；華爾街日報15日分析，這波人事變動反映消費者對電動車的需求減少，以及全球市值最高車廠、長期被華爾街看好成長潛能的特斯拉因應電動車疲軟市場所做的調整。

特斯拉近幾季收益萎縮，部分車款降價刺激銷售，車廠近期致力研發自駕車。

馬斯克 15日發給員工的電郵中提到，裁員是基於職能重疊、降低成本並提高產能的必要舉措。

據報導，特斯拉截至2023年底有14萬473名員工，若全球裁員10%，將有1萬4000人被解雇。

馬斯克在電郵中寫道：「我們正為公司邁入下一階段成長做準備，為降低成本並提高生產力而逐一檢視各面向，至關重要。」

馬斯克表示，執行高層全面審查公司組織後，做出全球裁員逾10%的「艱難決定」；馬斯克形容，這是他最恨的事情，但「勢在必行」。

特斯拉股價15日下跌逾5%，今年以來已跌約35%，淪落史坦普500指數(S&P 500)表現最差的企業之一。

馬斯克宣布裁員消息後，能源與動力元件資深副總裁巴格林諾透過昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文表示，「在特斯拉任職18年後，做出艱難決定」。

43歲的巴格林諾向來是特斯拉穩定發展的動力，身為能源與動力工程師，他經常與馬斯克共同出現，並監督特斯拉的電池芯製造業務。

42歲的公共政策和業務發展副總裁帕特爾15日也透過X平台向同事道別，馬斯克回應感謝他「為特斯拉所做的一切」。

巴格林諾與帕特爾去職接續特斯拉前財務長柯克宏(Zachary Kirkhorn)去年夏季離開該公司，柯克宏曾被視為可能接替馬斯克擔任執行長的人選。

馬斯克在X平台上寫道，「每五年，我們需要為了下個階段的成長，重組並提高效率」。

隨著電動車市場冷卻，馬斯克提高採用特斯拉的加強版駕駛輔助軟體「全自動輔助駕駛」(Full Self-Driving)。

這項科技成為特斯拉未來研發全自動駕駛車的希望，也就此支撐了特斯拉的市場估值。