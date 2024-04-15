我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

伊朗350枚飛彈、無人機攻擊 以色列攔截99%

編譯尤寶琪／綜合14日電
e以軍鐵穹防空系統14日部署在耶路撒冷。以軍稱伊朗13日發射逾300枚彈和無人機等武器，幾乎全數遭攔截。(歐新社)
e以軍鐵穹防空系統14日部署在耶路撒冷。以軍稱伊朗13日發射逾300枚彈和無人機等武器，幾乎全數遭攔截。(歐新社)

以色列軍方發言人哈加里(Daniel Hagari)14日在記者會上表示，伊朗在前一晚上對以色列共發射了約350枚飛彈和無人機，共載有約60噸炸藥；「可能造成巨大破壞，不過他也說明，這些空中攻擊，絕大多數被攔截。

哈加里表示：「在挫敗了伊朗攻擊後，我們現在仍處在行動中；在過去幾小時內，我們進行了評估並批准了防禦與攻擊計畫。」

哈加里指出，民防司令部(Home Front Command)所發布的戰時指南仍然有效，但只要是可以放鬆限制的地方，軍方就會放鬆限制。

伊朗這次共發射了包括彈道飛彈(ballistic missile)、巡航飛彈(cruise missile)和無人機等共300多次攻擊，其中約99%接被攔截；以色列防空系統攔截了來自伊朗100多枚飛彈攻擊；以色列飛機和其他空中作戰部隊，包括與美國、英國和約旦軍方密切合作與協調的以色列空軍，則在沙漠上空攔截了100多架，從伊朗各地飛向以色列領土的無人機。

這是世界軍事史上，首次發生針對單一國家，發射上百枚飛彈。

「伊朗的計畫失敗了，」哈加里說，「在數百次攻擊中，只有少數飛彈進入以色列領土，並對內瓦庭軍事基地(Nevatim base)的基礎建設只造成輕微損傷。」

一架執行攔截伊朗飛彈任務的以色列空軍F-15戰鬥機14日停在一處空軍基地。(路透...
一架執行攔截伊朗飛彈任務的以色列空軍F-15戰鬥機14日停在一處空軍基地。(路透)

以色列空軍配備約450架飛機，其中多數是美國製的先進戰鬥機，包括F-35隱形戰鬥機以及F-15和F-16戰鬥機。

以色列防空系統針對不同範圍的攻擊，有至少三層的防禦：鐵穹(Iron Dome)是第一層防禦，能夠防禦約150平方公里的區域，具有各種類型的感測器，能夠偵測並追蹤飛彈、火箭、炸彈和迫擊砲等攻擊，計算其彈道進行攔截。

第二層防禦是能攔截中遠程火箭彈、巡航飛彈和精確重型火箭彈的大衛投石索(David's Sling)。

第三層也是覆蓋範圍最遠的防禦則是天箭系統(Arrow system)，是由天箭2和天箭3兩個系統組成，「箭」旨在透過同時向目標發射兩個攔截器來攔截洲際彈道飛彈，並可從大氣層外攔截攻擊；根據多層防禦理念，這些防禦系統可互補，最大限度地提高攔截攻擊的機會。

以色列 伊朗 彈道飛彈

上一則

中東衝突擴大 恐將美拖下水 未來幾天是關鍵

下一則

直接反擊 伊朗不再打「影子戰爭」 以色列失算

延伸閱讀

擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應

擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應
伊朗稱攻擊以色列72小時前有先知會 美國官員否認

伊朗稱攻擊以色列72小時前有先知會 美國官員否認
避免遭波及…伊朗發動空襲引憂心 埃航等多家航空改道遠離伊朗領空

避免遭波及…伊朗發動空襲引憂心 埃航等多家航空改道遠離伊朗領空
美官員：白宮準備10天 挫敗伊朗對以色列攻擊

美官員：白宮準備10天 挫敗伊朗對以色列攻擊

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

2024-04-11 07:21

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北

昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北
租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告
伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧