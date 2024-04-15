伊朗350枚飛彈、無人機攻擊 以色列攔截99%

e以軍鐵穹防空系統14日部署在耶路撒冷。以軍稱伊朗13日發射逾300枚彈和無人機等武器，幾乎全數遭攔截。(歐新社)

以色列 軍方發言人哈加里(Daniel Hagari)14日在記者會上表示，伊朗 在前一晚上對以色列共發射了約350枚飛彈和無人機，共載有約60噸炸藥；「可能造成巨大破壞，不過他也說明，這些空中攻擊，絕大多數被攔截。

哈加里表示：「在挫敗了伊朗攻擊後，我們現在仍處在行動中；在過去幾小時內，我們進行了評估並批准了防禦與攻擊計畫。」

哈加里指出，民防司令部(Home Front Command)所發布的戰時指南仍然有效，但只要是可以放鬆限制的地方，軍方就會放鬆限制。

伊朗這次共發射了包括彈道飛彈 (ballistic missile)、巡航飛彈(cruise missile)和無人機等共300多次攻擊，其中約99%接被攔截；以色列防空系統攔截了來自伊朗100多枚飛彈攻擊；以色列飛機和其他空中作戰部隊，包括與美國、英國和約旦軍方密切合作與協調的以色列空軍，則在沙漠上空攔截了100多架，從伊朗各地飛向以色列領土的無人機。

這是世界軍事史上，首次發生針對單一國家，發射上百枚飛彈。

「伊朗的計畫失敗了，」哈加里說，「在數百次攻擊中，只有少數飛彈進入以色列領土，並對內瓦庭軍事基地(Nevatim base)的基礎建設只造成輕微損傷。」

一架執行攔截伊朗飛彈任務的以色列空軍F-15戰鬥機14日停在一處空軍基地。(路透)

以色列空軍配備約450架飛機，其中多數是美國製的先進戰鬥機，包括F-35隱形戰鬥機以及F-15和F-16戰鬥機。

以色列防空系統針對不同範圍的攻擊，有至少三層的防禦：鐵穹(Iron Dome)是第一層防禦，能夠防禦約150平方公里的區域，具有各種類型的感測器，能夠偵測並追蹤飛彈、火箭、炸彈和迫擊砲等攻擊，計算其彈道進行攔截。

第二層防禦是能攔截中遠程火箭彈、巡航飛彈和精確重型火箭彈的大衛投石索(David's Sling)。

第三層也是覆蓋範圍最遠的防禦則是天箭系統(Arrow system)，是由天箭2和天箭3兩個系統組成，「箭」旨在透過同時向目標發射兩個攔截器來攔截洲際彈道飛彈，並可從大氣層外攔截攻擊；根據多層防禦理念，這些防禦系統可互補，最大限度地提高攔截攻擊的機會。