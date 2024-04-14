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以哈戰爭陷僵局 哈瑪斯拒絕以色列停火協議

編譯徐薏茹／綜合13日電
以哈戰爭爆發後已過了六個多月，談判仍陷入僵局。（歐新社）
以哈戰爭爆發後已過了六個多月，談判仍陷入僵局。（歐新社）

哈瑪斯(Hamas)拒絕以色列的停火提議，13日表示已經將對該提案的回應交給埃及和卡達的調解員。

以哈戰爭爆發後已過了六個多月，談判仍陷入僵局，哈瑪斯堅持要求協議必須終結戰爭，「我們重申，我們堅持我們的要求，以及我們人民的全國要求，要永久停火、占領的軍隊從整個加薩走廊撤出，流散的人群返回他們的地區和居住地，加強救濟和援助，並開始重建」。

以色列希望確保哈瑪斯釋放在10月7日襲襲時擄走的人質，但表示在摧毀作為一軍事力量的哈瑪斯之前，不會停止戰鬥，以色列還表示仍計畫對加薩南方城市拉法(Rafah)發動攻擊，該地有100多萬平民避難。

哈瑪斯13日表示準備與以色列達成囚犯與人質的交換協議，釋放據信仍在加薩的133名人質，換回數百名被關押在以色列的巴勒斯坦人。

以色列未對哈瑪斯的回應發表官方評論。

哈瑪斯發表聲明前幾日，哈瑪斯領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)的三個兒子和四個孫子在以色列對加薩發動的空襲中喪命，引發人質家屬的擔憂。

兒孫喪生隔日，哈尼雅在卡達接受路透採訪表示，哈瑪斯仍在尋求達成協議，指責以色列拖延和逃避回應哈瑪斯的要求。

隨著戰爭進入第七個月，全球要求停火的呼聲愈來愈高，但目前談判仍未見重大進展。

哈瑪斯 以色列 加薩

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