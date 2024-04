4中企助解放軍取得AI晶片 美列出口黑名單

四家中國公司因試圖為中國軍方取得人工智慧晶片,11日被美國商務部列入出口黑名單。(路透)

商務部 官員11日表示,美國將四家中國公司列入出口黑名單,原因是這些公司試圖為中國軍方取得人工智慧(AI)晶片。

路透報導,商務部當天公布,有11家公司新增至實體清單,包括聯眾集群、西安麗科創新、安懷信及思騰合力這四家中國公司。

若遭列入實體清單,則供應商要向這些公司輸出貨品和技術,必須先申請許可證,且很可能被拒絕。

根據聯邦公報刊登的資訊,新增至商務部實體清單的公司中,有四家中國實體是因為正在或試圖取得美國產品來協助中國軍隊現代化。此外未提供更多細節。

稍晚在聯邦參院新興威脅與支出監督小組委員會(Emerging Threats and Spending Oversight Subcommittee)舉辦的一場關於加強出口管制執法的聽證會上,商務部工業暨安全局(Bureau of Industry and Security,BIS)出口執法官員克蘭德(Kevin Kurland)透露,上述四家中企「涉及提供AI晶片給中國的軍事現代化計畫」及軍事情報界使用者。

中國外交部發言人毛寧當天在例行記者會上表示,中方堅決反對美國濫用實體清單等出口管制工具來「遏制打壓」中國企業,敦促美方停止將貿易和科技問題政治化,並揚言採取必要措施維護中國企業合法權益。

新列入實體清單的公司中,另有五家是因為協助製造和採購無人機,來供俄羅斯 用於烏克蘭及供伊朗 支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)用於攻擊航經紅海船隻。

其中包括兩家中國公司,分別是江西新拓實業,被指透過採購、開發和擴散俄羅斯無人機來支持俄國軍方;以及深圳嘉思博科技,因為屬於伊朗一家飛行器公司的航太零件採購網一環,零件應用包括無人機。

其餘三家則為俄羅斯實體。