岸田國會提美日嚇阻中 「烏克蘭今天 可能是東亞明天」

日本首相岸田文雄11日在美國國會發表演說，稱美國不必獨自應對全球挑戰，但需要美國的領導，以及包含日本在內理念相近國家的參與，才能維持威懾及和平穩定。(歐新社)

日本 首相岸田文雄 11日在美國國會發表演說，提到支持烏克蘭 、應對中國挑戰，以及美日邦誼；他表示，中國對日本和國際社會，構成史無前例且最龐大的戰略挑戰，俄烏戰爭邁入第三個年頭，烏克蘭的今天可能是東亞的明天，這些都需要美國的領導，以及包含日本在內理念相近國家的參與，才能維持威懾及和平穩定。

親密盟友 次位登國會日相

聯邦眾院還在為援助烏克蘭預算辯論不休，岸田文雄在訪美期間多次公開表達對烏克蘭及美國的堅定支持。

岸田文雄赴美國事訪問，並接受美國國會邀請，赴聯邦參眾兩院聯席會對參眾議員發表演說。

上一次日本首相被邀請至國會演說已是九年前，岸田文雄是繼安倍晉三之後，第二位在這個場合發表演說的日本首相；路透形容，只有美國最親密的盟友才會有此待遇。

指中軍事行動 影響日安全

岸田說，如今是人類的歷史轉捩點，自由民主、氣候變遷及人工智慧(AI)的發展，都劇烈影響著人民的生活；他話鋒一轉說，中國對外作為和軍事行動構成史無前例且最巨大的戰略挑戰，不只針對日本的和平與安全，還包含國際社會。

岸田說，「中國帶來的挑戰持續著，我們對自由開放、以規範為基礎的國際秩序與和平的承諾也要持續下去」。

岸田提到，今天的烏克蘭，可能是明天的東亞，不能坐視無端且不公的侵略發生。

台駐美代表 獲邀到場聆聽

俄烏戰爭已持續兩年多，帶動外界對中國侵略台灣的危險評估，聯邦眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)邀請中華民國駐美代表俞大㵢到場聆聽岸田文雄的演說。

俞大㵢會後表示，美日同盟的深化有助開展印太地區理念相近夥伴的多元合作，他對麥考爾傳達持續合作強化台美關係的立場。

岸田表示，美國不必獨自應對全球挑戰。日美緊密的協調需求更甚以往，必須確保美日同盟展現的嚇阻力量依然可信且強韌；日本是美國最密切的朋友，且現在已非單純的雙邊關係，而是進展到多邊，包含南韓、澳洲、印度、菲律賓、七大工業國組織(G7)，甚至東協，日美與這些理念相近國家一起實現自由開放的印太區域。