拜登接待岸田 手上忙烏克蘭、以色列 心中卻惦記中國

拜登美國（左）在華府設宴款待日本首相岸田文雄。（路透）

日本首相岸田文雄訪美進行國事訪問，10日與拜登 總統在橢圓形辦公室會談，是拜登本周的大事，此外占用拜登時間的還有說服國會援助烏克蘭，勸說伊朗別對以色列 發動攻擊，向以色列施壓讓更多人道援助進入加薩，但Politico政治網站報導，拜登心中真正惦記的卻是中國。

拜登長久以來總想把中國塑造成國際政治的大壞蛋，聚焦此事且公之於眾。他本周在白宮 會見岸田及亞洲其他領袖，卻足以指出中國的角色，目前落居歐洲及中東危機之後。

岸田來訪，與拜登談軍事、經濟合作等事宜，再共同開記者會，另接受國宴款待；美日元首峰會，正是兩國強力結盟數十年對付中國的象徵。

白宮官員很苦惱地發現，他們無法全心全意對付中國，即使拜登頻頻宣布，美中兩大超強的競爭，將界定整個21世紀。

政府高級官員表示，印太政策方面，永遠有更加努力的餘地，只是其他危機也分去總統的心力，無法面對美國面臨的最重要對中外交政策。這位要求匿名才能討論敏感內部思維的官員表示，只是拜登本周會見菲律賓、日本元首仍顯示，美國正在大展拳腳。

官員們肯定岸田的來訪，以及11日拜登與岸田、菲律賓總統小馬可士(Ferdinand Marcos Jr.)舉行的三邊會談，足以踏出矯正軌道的一步，另外想把中國打造成區域問題製造者，此次峰會也很重要。另一名高級官員9日便表示，三國元首峰會顯示，美方已打造出「柵欄般的戰略架構」來反制中國。

美日元首10日傳遞出那種訊息。岸田指出有必要與中國合作，但頻頻呼籲台灣海峽、整個區域要有「和平安全」。他並宣稱美日同盟不會准許以武力變更國際秩序。

拜登恰如其分地稱讚美中已改善溝通，同時堅稱美日同盟本質上在防禦，並非針對任一國家。

只是拜登政府目前面臨的事項很多，從記者會上的提問可以反映出來，問題有請總統談以色列、國人通膨上升，並非光問中國。

曾擔任歐巴馬時期白宮國安顧問的唐尼倫(Tom Donilon)表示，目前要做的事很多，毋庸置疑，但美國外交政策遭逢的挑戰，便是同時追求政策的中心信條，還得兼顧其他世上挑戰；拜登已碰到這種險境。