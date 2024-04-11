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跟拜登舉行聯合記者會 岸田誤稱中國為「同盟國家」急忙苦笑道歉

編譯周辰陽／即時報導
日本首相岸田文雄10日在白宮與總統拜登舉行聯合記者會。（歐新社）
日本首相岸田文雄10日在白宮與總統拜登舉行聯合記者會。（歐新社）

日本首相岸田文雄10日赴華府進行國是訪問，並跟總統拜登白宮舉行聯合記者會。共同社報導，岸田一度誤稱中國為日本的「同盟國家」，但很快就自我糾正。

報導指出，岸田跟拜登舉行政府首腦會談後，一起舉行記者會，並在回應對中國外交相關的問題時，用日語說「繼續與作為同盟國家的中國」，但立即發現自己講錯話了，連忙改口補充道，「抱歉，是以與作為同盟國家的美國之間穩固的信賴關係為基礎，勸說中國履行作為大國的責任」。

根據報導與網友在社群媒體平台「X」發布的即時轉播影像，岸田糾正自己的發言時，一邊舉起右手，一邊露出了苦笑，還連續兩次道歉及稱「作為同盟國家的美國」。

有日本網友在「X」批評，「真心話吧？」、「這不是一個可以一笑置之或誤解的失言」，還有網友諷刺，「不敢相信他會在81歲的拜登之前先做到這一點」。

拜登 日本 白宮

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