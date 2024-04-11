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白宮國宴招待岸田夫婦 吃肋眼牛、開心果蛋糕

編譯徐榆涵／綜合報導
拜登總統夫婦(右)10日晚在白宮舉行國宴，招待到訪的日本首相岸田文雄夫婦(左)。圖為四人在國宴前合影。(路透)
拜登總統夫婦(右)10日晚在白宮舉行國宴，招待到訪的日本首相岸田文雄夫婦(左)。圖為四人在國宴前合影。(路透)

拜登總統伉儷10日晚間在白宮舉行國宴招待日本首相岸田文雄夫婦，逾200位賓客出席，備受矚目的國宴菜單也隨之曝光，可以看到櫻花、抹茶等滿滿的日本元素，還有料理是以「反捲壽司」為靈感。

奢華的白宮國宴是美國重要的外交工具，也是對盟友和合作夥伴表現的最高社交敬意。第一夫人吉兒拜登說，10日國宴的主題是慶祝春天，慶祝美日情誼「欣欣向榮」。

拜登總統夫婦10日晚在白宮舉行國宴招待到訪的日本首相岸田文雄夫婦，國宴的甜點是鹹...
拜登總統夫婦10日晚在白宮舉行國宴招待到訪的日本首相岸田文雄夫婦，國宴的甜點是鹹焦糖開心果蛋糕，搭配抹茶甘納許和櫻桃冰淇淋。(路透)

10晚，粉色和白色的鮮花，將白宮東廳妝點得春意盎然，國宴菜色用美國本地食材融入日式料理，甜點當然是拜登的最愛冰淇淋，還融入象徵美日友好的華府櫻花。根據菜單，賓客享用的前菜是鮭魚，主菜是乾熟肋眼牛肉佐芝麻蘇維濃醬。甜點則是鹹焦糖開心果蛋糕，搭配抹茶甘納許和櫻桃冰淇淋。

此外，使用的餐具是小布希總統與詹森總統時代的瓷器。而第一夫人喜歡花，因此特地選用玫瑰、牡丹和進口櫻花裝飾粉紅色的圓形和長方形桌，其中一些花卉裝飾品甚至高達1.8公尺。

國宴上也邀請美國民謠搖滾歌手保羅賽門(Paul Simon)獻唱。白宮指出，第一夫人和岸田都是保羅賽門的粉絲，因此特地邀請他來演出。

白宮稱，拜登送上由賓州日裔美籍企業製作的三腳桌作為官方禮物，另外還為岸田文雄準備比利喬的簽名唱片，和美國古董黑膠唱片集。

這是2015年前首相安倍晉三後，再次有日本首相到美國進行國事訪問，也是繼法國、澳洲、南韓、和印度之後，拜登任內舉行的第五場國宴。

日本是美國在印太地區關係最緊密的盟友，來自中國、北韓、及俄羅斯的威脅日益增加，安全合作是這次岸田訪美的重要議題。

這場國宴總計有230人受到邀請。日本政府關係人士透露，日本知名音樂組合「YOASOBI」也出席了國宴。

主菜是乾熟肋眼牛肉佐芝麻蘇維濃醬。（歐新社）
主菜是乾熟肋眼牛肉佐芝麻蘇維濃醬。（歐新社）

國宴前菜是鮭魚。（歐新社）
國宴前菜是鮭魚。（歐新社）

日本 拜登 白宮

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