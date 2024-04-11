因應中國威脅 美日安保條約更新

美日峰會一大重點是升級美日同盟，強化兩國軍事協調、任務規畫和演習，也將提出調整駐日美軍司令部計畫。日方預定今年底成立「統合作戰司令部」，美方也著手改組駐日美軍司令部。

日本 新增統合作戰司令部及其司令，並非日本武裝部隊指揮系統疊床架屋。日本自衛隊具有相當國軍參謀總長或美國參謀首長聯席會議(參聯)主席的統合幕僚長，除上承首相與防衛大臣領導、輔佐防相做成國防相關決策，還需統御陸海空自衛隊與近年新設的網路防衛隊及太空 作戰群，對外則要和美國印太司令部司令對口。

印太司令部位於美國夏威夷 ，距日本東京有6200公里，兩地時差19小時。未來，日本陸海空及網路等整體作戰改由日本統合作戰司令指揮，並作為印太司令的日方聯絡窗口，專責美日聯合作戰，可直接向防相報告。日本統合幕僚長只需和美國參聯主席對接，專責更高層次的美日軍事戰略。

目前駐日美軍司令部司令是美軍三星將領，駐南韓美軍司令部司令兼任美韓聯軍司令是美軍承平時最高階的四星將領。日本政府一直呼籲華府給予駐日美軍司令更大權限，或改派四星將領出任，層級比照印太司令及美國太平洋艦隊司令，以免重演日本2011年三一一大地震後，統合幕僚長須繞一大圈和夏威夷印太司令部協調駐日美軍參與救災，卻無法和駐日美軍司令直接議定的狀況。

另外，美日今年下半年還將召開外交、國防二加二會談，預料美日安保條約的修改有較大進展。美日安保條約更新，主要用意是讓美日在承平時的計畫和爆發衝突時的作戰能更無縫接軌合作，背後就是因應中國的威脅，尤其是潛在的「台灣有事」，日本逐漸承擔更吃重的區域防衛角色，美日因此欲提升兩國安全關係。

除了添購美製戰斧巡弋飛彈等「硬體」，已退役的前統合幕僚長折木良一認為，前述對美日安保條約「軟體」部分翻新，會對中國和北韓發出強烈信號，在嚇阻觀點上有其意義。