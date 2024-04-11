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馬習二會 馬提「一中各表」兩岸應確保人民福祉

記者廖士鋒、張文馨／北京-華盛頓報導
馬英九(左)與習近平(右)繼2015年在新加坡會面後，10日第二度在北京會面，兩人皆以中華民族為前提，強調兩岸和平交流的重要。（記者廖士鋒／攝影）
馬英九(左)與習近平(右)繼2015年在新加坡會面後，10日第二度在北京會面，兩人皆以中華民族為前提，強調兩岸和平交流的重要。（記者廖士鋒／攝影）

在兩岸關係高度緊張狀態下，「馬習二會」北京時間10日登場，中共中央總書記習近平談話著重於兩岸民族情懷，並釋出善意稱「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，似有意推動兩岸人員往來鬆綁；前總統馬英九則提到「中華民國」，並強調兩岸1992年達成「各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」，強調未來兩岸應以確保人民福祉為最大目標。

習近平強調兩岸同屬中華民族

10日下午4時的「馬習二會」約一小時，除場地是習近平九日甫與密克羅尼西亞聯邦總統會談的「東大廳」外，大陸方面還有王滬寧、蔡奇兩位中共政治局常委陪同出席，規格高於前次。馬英九與幕僚蕭旭岑、王光慈、學者邱坤玄四人坐在陸方對面，「大九學堂」學生列於其後。

馬英九談話 提到「中華民國」

馬英九談話時提到「中華民國」，他說，「中華民國…中華民族過去經歷了百年屈辱，在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路」。但依照馬辦事後發出的新聞稿，此句開頭是「中華民族」。

馬英九表示，對台灣來說，沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定進步的台灣，對中華民族來說，沒有和平共榮的兩岸，也不會有璀璨光明的未來；「我誠摯地希望，雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏」。

馬：兩岸若有戰火 不可承受之重

馬英九直言，最近兩岸情勢緊張，引發不少台灣民眾不安，但作家魯迅說過，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重，兩岸的中國人絕對有足夠的智慧，和平處理各項爭端，避免走向衝突。

馬英九重申1992年兩岸達成「各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」，強調兩岸應以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，追求和平發展。

習近平則「高度評價」馬英九素有民族情懷，堅持九二共識，反對台獨，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸青年交流，致力振興中華。

他強調兩岸同胞都是中國人，「沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」、「兩岸制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢」。不管是公開談話或新華社新聞稿，習近平這次都沒提到「一國兩制」。

習：推動兩岸和平 關鍵九二共識

習近平並稱，推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的「九二共識」，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。他強調，「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流起來，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識」。習近平說，「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，並稱希望兩岸青年互學互鑒、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒，為實現民族復興貢獻青春力量。

美鼓勵降低緊張 持續對話

針對馬習二會，一名美國國務院發言人表示，美國鼓勵降低緊張和促進兩岸關係的方式，支持雙邊在尊嚴和尊重的基礎上持續對話。

這名發言人表示，美國依然致力於美方長期以來，基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策。

馬英九 習近平 中華民國

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